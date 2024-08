TECNO Jadi Sponsor Global Kompetisi Klub yang Digelar Asian Football Confederation, Dukung Semangat Pantang Menyerah yang Dimiliki Komunitas Sepakbola di Asia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 14 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Merek teknologi inovatif TECNO hari ini bergabung dengan sejumlah kompetisi klub yang baru diluncurkan Asian Football Confederation, AFC Champions League Elite™, AFC Champions League Two™, dan AFC Women's Champions League™, sebagai Sponsor Global (Official Global Supporter) pada musim 2024-2025. Kerja sama strategis ini melambangkan dedikasi TECNO untuk memperluas jangkauan di pasar-pasar utama di Asia, serta mempererat hubungan dengan setiap penggemar sepakbola yang ingin berkembang dan berinovasi, sesuai dengan semangat "Stop at Nothing".