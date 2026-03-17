Tejas Networks terpilih untuk proyek perluasan jaringan 4G di Asia Selatan

BENGALURU, India, 17 Maret, 2026 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) hari ini mengumumkan telah mendapatkan pesanan pembelian solusi 4G RAN (Radio Access Network) canggih untuk jaringan seluler di Asia Selatan. Pengembangan ini merupakan langkah penting untuk memperluas basis pelanggan nirkabel internasionalnya. Sebagai bagian dari pesanan tersebut, produk radio multiband 4G Tejas akan digunakan di beberapa lokasi di jaringan operator seluler ini.

Kata Sanjay Malik, Chief Strategy dan Business Officer di Tejas Networks, "Dengan bangga, kami mengumumkan kemajuan lebih lanjut dalam upaya kami untuk mengembangkan bisnis nirkabel internasional dan menghadirkan kelompok mobilitas 4G/5G kami di seluruh dunia. Kami berharap dapat terus mengembangkan kehadiran kami di jaringan pelanggan dan juga meraih kesuksesan ini di jaringan seluler 4G/5G lainnya, di India maupun di seluruh dunia."

Tejas Networks memiliki rangkaian produk nirkabel serbaguna yang mencakup penawaran Radio Access Network (RAN) 4G dan 5G maupun solusi inti konvergensi 4G/5G. Unit radio Perusahaan dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan skalabilitas, untuk mendukung operasi multi-band dan multi-mode, sehingga memungkinkan penyebaran yang hemat biaya di berbagai lingkungan dunia nyata. Selain itu, produk baseband TJ1400 UltraFlex peraih penghargaan milik Tejas menyediakan integrasi yang belum pernah ada antara teknologi jaringan nirkabel, broadband, transportasi, dan IP dalam satu sasis berukuran kecil, sehingga jauh lebih menghemat biaya pembangunan jaringan untuk operator broadband tetap maupun seluler.

Kumar N. Sivarajan, Chief Technology Officer Tejas Networks, mengatakan, "Dengan meresmikan Tejas sebagai OEM nirkabel baru mereka, kini pelanggan kami di Asia Selatan memiliki mitra teknologi yang terpercaya dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan berbagai jaringan dan mendapatkan manfaat dari vendor yang jauh lebih beragam. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung mereka dengan solusi yang inovatif dan sangat berbeda untuk memenuhi tujuan kinerja jaringan dan pengalaman pengguna secara optimal."

Tentang Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. mendesain dan membuat produk jaringan kabel dan nirkabel berkinerja tinggi untuk penyedia layanan telekomunikasi, penyedia layanan internet, utilitas, badan pertahanan dan badan pemerintah di lebih dari 75 negara. Tejas Networks Ltd. adalah bagian dari Tata Group, dengan Panatone Finvest Ltd. (anak perusahaan Tata Sons Pvt. Ltd.) sebagai pemegang saham mayoritas.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Tejas Networks Ltd. di http://www.tejasnetworks.com

KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pernyataan-pernyataan tertentu dalam siaran pers ini mengenai prospek pertumbuhan masa depan kami merupakan pernyataan berpandangan ke depan, yang melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam pernyataan berpandangan ke depan tersebut karena risiko atau ketidakpastian mengenai harapan kami sehubungan dengan namun tidak terbatas pada kemampuan kami untuk berhasil menerapkan strategi dan rencana pertumbuhan dan ekspansi kami, perubahan teknologi, paparan terhadap risiko pasar, kondisi ekonomi dan politik umum di India yang berdampak pada aktivitas bisnis atau investasi kami, perubahan hukum dan peraturan yang berlaku untuk industri di mana Perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak wajib memperbarui pernyataan berpandangan ke depan yang mungkin kadang-kadang dibuat oleh atau atas nama Perusahaan.

