Tekad UnionPay di Boao: Menjajaki Beragam Jalur untuk Mengembangkan Ekosistem Pembayaran Lintaswilayah

Di tengah transformasi global yang semakin cepat, lanskap pembayaran lintaswilayah kian dipengaruhi oleh regionalisasi, inovasi teknologi, serta konektivitas yang lebih tinggi. Fokus transformasi pun bergeser menuju kawasan Global South, sedangkan teknologi baru—seperti mata uang digital bank sentral dan kecerdasan buatan—semakin terintegrasi dalam infrastruktur pembayaran. Di saat yang sama, model inovatif terus bermunculan untuk menghubungkan infrastruktur pembayaran baru dan lama. Menanggapi tren ini, UnionPay menempuh langkah dalam penyelesaian transaksi dengan lebih dari satu mata uang (multi-currency settlement), kolaborasi infrastruktur, serta integrasi berbagai skenario penggunaan. Lewat langkah ini, UnionPay mendorong pendekatan yang disebut sebagai "integrasi ekosistem" dalam pembayaran lintaswilayah.

Untuk mendukung penyelesaian transaksi dengan lebih dari satu mata uang dan kerja sama regional, UnionPay aktif mengembangkan interoperabilitas kode QR dengan jaringan pembayaran lokal di berbagai pasar luar negeri, serta menerapkan skema penyelesaian bilateral dalam mata uang lokal di pasar utama seperti Indonesia dan Vietnam. Upaya ini secara efektif menekan biaya transaksi dan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, sekaligus mendukung transaksi pembayaran yang lebih optimal bagi aktivitas ekonomi regional. Dengan mendorong penggunaan renminbi dalam berbagai skenario pembayaran lintaswilayah, UnionPay menjadi penghubung penting dalam pembayaran lintaswilayah berbasiskan RMB.

Guna mendorong kolaborasi infrastruktur, UnionPay mengadopsi model kerja sama antarpemerintah (G2G) dan antarjaringan (N2N), serta mempromosikan interoperabilitas infrastruktur, aturan, dan standar. Kemitraan ini meningkatkan konektivitas pembayaran lintaswilayah, serta mewujudkan kompatibilitas dan akses timbal balik antara jaringan pembayaran berbasiskan kartu dan berbasiskan akun. Di satu sisi, berdasarkan kerja sama antara bank sentral Tiongkok dan bank sentral lainnya, UnionPay mengembangkan konektivitas pembayaran QR lintaswilayah melalui model G2G. Secara khusus, UnionPay menandatangani nota kesepahaman dengan National Payment Corporation of Vietnam. Melalui kerja sama ini, dompet digital milik mitra UnionPay dan dompet digital di Vietnam menjadi metode pembayaran di jaringan masing-masing. Di sisi lain, melalui model N2N, UnionPay menghubungkan jaringan pembayaran QR-nya dengan skema pembayaran lokal seperti PayNet di Malaysia dan NETS di Singapura. UnionPay juga memanfaatkan teknologi baru seperti AI untuk menata ulang proses pembayaran konvensional, sekaligus menambah dimensi baru dalam infrastruktur pembayaran. Aplikasi Nihao China dirancang khusus untuk wisatawan asing yang berkunjung ke Tiongkok, menyediakan solusi pembayaran terpadu berbasiskan agen AI dengan interaksi bahasa alami. Aplikasi tersebut menjadi contoh nyata dari integrasi mendalam antara AI dan industri pembayaran, serta menghadirkan momentum baru dalam infrastruktur pembayaran konvensional.

Untuk mengintegrasikan berbagai skenario penggunaan dan mendukung ekonomi riil, UnionPay telah menerapkan kemitraan pembayaran dalam rantai industri regional. UnionPay meluncurkan solusi pembayaran perdagangan digital yang komprehensif guna mendukung pengembangan zona percontohan proyek "Silk Road E-commerce". Dengan memanfaatkan jaringan globalnya, UnionPay juga menghadirkan Virtual Commercial Card, produk yang menawarkan kemampuan penyelesaian transaksi lintaswilayah dan lintaskanal untuk mendukung bisnis yang ingin berekspansi secara global. Selain itu, UnionPay aktif mendorong pertumbuhan remitansi renminbi, dari Tiongkok dan menuju Tiongkok. Melalui upaya tersebut, UnionPay berhasil mengintegrasikan solusi pembayaran dalam rantai pasok global, e-commerce lintaswilayah, serta perdagangan lintaswilayah sehingga pembayaran lintaswilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi riil.

Menatap era baru dalam industri pembayaran lintaswilayah yang lebih beragam dan inklusif, UnionPay mengajukan strategi kemitraan yang komprehensif, serta menempuh pendekatan yang lebih terbuka untuk membangun jaringan kolaboratif bersama pelaku industri di berbagai wilayah, segmen bisnis, dan sektor. Di satu sisi, UnionPay akan mempercepat implementasi konektivitas pembayaran QR dan proyek penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal demi memperluas model kerja sama yang telah teruji ke lebih banyak wilayah di dunia. Lewat langkah ini, UnionPay bekerja sama membangun koridor pembayaran digital bagi Global South. UnionPay akan bekerja sama dengan mitra untuk menjajaki standar teknis dan aturan multilateral yang saling terhubung sebagai dasar konektivitas jaringan pembayaran lintaswilayah. Selain itu, UnionPay akan memanfaatkan jaringan kartunya yang mencakup 183 negara dan wilayah untuk memastikan kompatibilitas antara jaringan berbasiskan kartu dan berbasis akun. Dengan demikian, pengalaman pembayaran global yang lancar, mudah, dan aman dapat terwujud.

Pengembangan paradigma baru ini memerlukan upaya bersama, baik dari kekuatan baru maupun institusi mapan di industri pembayaran global. Dengan menjunjung prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta didukung platform inovatif dan lembaga keuangan yang telah eksis, UnionPay akan terus mencari titik temu dalam penetapan standar bersama, serta membangun jaringan penerimaan transaksi pembayaran global yang terintegrasi melalui kompatibilitas sistem. Dengan kolaborasi yang lebih erat bersama mitra global, UnionPay ingin membangun jaringan pembayaran ritel yang beragam dan inklusif, membentuk masa depan yang didasarkan pada kepercayaan dan kesuksesan bersama, serta berkontribusi terhadap ekonomi global yang berkelanjutan.

