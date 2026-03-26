Temani Kumpul Keluarga, Comfee Gusto Hadirkan Kenyamanan Extra di Hari Raya

Dari Siang hingga Malam, dari Perjalanan hingga Rumah: Kendali Cerdas di Genggaman Kamu!

Bayangkan jika Kamu baru saja menembus kemacetan arus mudik Lebaran yang padat untuk menjemput keluarga atau berkunjung ke rumah keluarga. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, melangkah masuk ke rumah yang panas dan pengap adalah hal yang tidak diharapkan oleh siapapun.

Dengan fitur Smart Control Gusto, Kamu dapat dengan mudah menyalakan AC melalui SmartHome App saat dalam perjalanan pulang. Fitur Location-Based Services (LBS), AC dapat mendeteksi lokasi Kamu secara otomatis dan menyala dari jarak 15 km.

Saat malam tiba, untuk menjaga suhu ruang tetap stabil dan nyaman saat beristirahat, fitur Sleep Curve disematkan untuk dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan pemakaian pribadi,

Di tengah hangatnya hari raya, Kamu pun tidak perlu khawatir soal tagihan listrik. Energy Management membuat konsumsi daya terlihat dan mudah dikelola langsung dari ponsel Kamu. Pantau data hingga level harian, mingguan, dan bulanan melalui Energy Monitor, tinjau penghematan mode ECO+ melalui Energy Report, dan gunakan Time Estimate untuk mengetahui seberapa cepat ruangan akan mendingin. Kamu juga dapat mengatur Energy Reminder sebelum mencapai batas anggaran bulanan. Di tengah kesibukan liburan, fitur ini diam-diam hadir sebagai penjaga setia — menjaga dompet Kamu tetap aman sembari memastikan kenyamanan setiap harinya.

Kumpul Keluarga, Hati Senang, dan Tagihan Listrik yang Lebih Ringan

Kumpul bersama keluarga di momen hari raya, memungkinkan penggunaan AC sepanjang hari dengan tagihan listrik yang meningkat. Namun, Comfee Gusto hadir untuk mengatasi hal itu. Didukung oleh algoritma AI, ECO+ Mode secara signifikan mengurangi konsumsi energi. Tersertifikasi oleh SGS, hanya dengan satu sentuhan tombol ECO+, mode ini mampu menghemat lebih dari 30% energi dibandingkan mode pendinginan biasa, tanpa mengorbankan kenyamanan sedikit pun.

5 tingkat Gear Control yang telah diperbaharui, memungkinkan Kamu menyesuaikan penggunaan daya secara presisi. Saat suhu sudah terasa nyaman, Kamu bisa memilih tingkat daya yang lebih rendah untuk menghemat energi — solusi yang tepat untuk berbagai situasi penggunaan. Sebagai ilustrasi, penghematan dari tagihan bulanan Kamu mungkin cukup untuk mentraktir seluruh keluarga besar untuk makan bersama.

Suasana Penuh Cinta, Udara Segar

Ketika ruang tamu dipenuhi orang-orang tercinta, menghadirkan udara yang bersih dan segar sama pentingnya dengan menjaga ruangan tetap sejuk. Sistem Active Clean+ pada Gusto menjalankan siklus pembersihan mandiri sekitar 42 menit — mencakup proses kondensasi, pembekuan, pencairan, dan pengeringan — yang secara efektif menghilangkan debu, bakteri, dan jamur jauh lebih banyak dibandingkan metode pencucian air konvensional. Tidak ada bau tidak sedap saat AC dinyalakan, hanya udara segar yang konsisten sepanjang hari raya. Merawat keluarga Kamu dengan setiap hembusan udara bersih.

Kebahagiaan Keluarga, Lebih Nyaman, Tak Lagi Pengap

Saat Lebaran, ruang tamu menjadi jantung rumah — kerap dipenuhi keluarga besar yang berbagi cerita sambil menikmati hidangan hangat. Dengan rumah yang penuh sesak dan cuaca tropis yang tak menentu — dari siang yang panas hingga hujan tiba-tiba yang membuat udara terasa lengket — suasana dalam ruangan bisa dengan mudah terasa tidak nyaman, yang tentu saja dapat mengganggu kebahagiaan saat kumpul keluarga.

Di sinilah Comfee AI Humidity Control berperan. Fitur ini secara cerdas menyesuaikan kecepatan kipas dan daya pendinginan untuk menambah atau mengurangi kelembapan udara. Hanya dengan satu sentuhan di SmartHome App, AC dapat secara otomatis mempertahankan kisaran kelembapan ideal 40%–70% RH. Baik saat menjamu tamu di siang hari yang ramai maupun saat bersantai menjelang istirahat, Gusto menghadirkan kenyamanan maksimal siang dan malam.

Dirancang untuk Indonesia, Andalan Semua Keluarga

Terik matahari yang menyengat, kelembapan tinggi, udara pesisir yang asin, dan tegangan listrik yang tidak stabil adalah ujian nyata bagi setiap perangkat rumah tangga. Gusto dirancang untuk menghadapi semuanya.

Sirip kondensor berlapis emas (Golden Coating) yang lulus uji semprot garam selama 1.000 jam dan uji asam selama 30 menit memberikan perlindungan terhadap kelembapan pesisir dan hujan asam — sangat relevan bagi rumah-rumah di sepanjang garis pantai Indonesia yang luas. Dibandingkan pelapis konvensional, PCB dengan UV Conformal Coating memiliki umur pakai lebih panjang, ketebalan dua kali lipat, dan perlindungan dengan densitas lebih tinggi terhadap korosi.

Sementara itu, toleransi tegangan lebar 80V–265V memastikan performa yang stabil bahkan saat jaringan listrik terbebani di musim liburan, atau di kawasan kampung yang pasokan listriknya kerap tidak menentu. Baik untuk hunian baru di kota maupun sebagai hadiah penuh perhatian bagi orang tua di kampung setelah mudik, Gusto dirancang untuk bertahan lama.

Dapatkan Kesejukan di Rumah Mulai Sekarang!

Lebaran ini, memasang Comfee Gusto bukan sekadar solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan suhu ruang yang sejuk — ini adalah investasi jangka panjang untuk tempat yang kita sebut rumah. Saat koper sudah tersimpan rapi dan perjalanan mudik tinggal kenangan indah, Gusto tetap setia menemani, diam-diam menjaga kenyamanan keluarga setiap harinya.

Karena semangat sejati dari musim perayaan ini terletak pada cinta dan perhatian yang abadi bagi mereka yang paling berarti. Jadikan momen istimewa ini sebagai awal dari kehidupan yang lebih baik dan lebih sejuk. Upgrade rumah Kamu — atau rumah orang tua Kamu — dengan Comfee Gusto hari ini, dan biarkan kehangatan rumah selalu menemani Kamu, untuk bertahun-tahun yang nyaman ke depan.

SOURCE Comfee