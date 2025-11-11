Resmi Berkolaborasi dengan Honor of Kings, Comfee kini menyasar e-sports Indonesia!

Setelah musim regional e-sports berakhir, sorotan kini tertuju pada 2025 Honor of Kings International Championship (KIC2025) yang akan digelar di Manila, Filipina, pada 14–30 November 2025. Dengan mengusung tema "Rise for Honor", sebanyak 16 tim kelas dunia akan berkompetisi memperebutkan total hadiah senilai US$1.000.000. KIC2025 menjadi langkah penting dalam memperluas ekosistem global Honor of Kings, memadukan kompetisi tingkat dunia dengan program budaya yang juga ditujukan untuk para penggemar di Indonesia. Mengangkat unsur budaya khas Filipina, ajang ini menghadirkan perpaduan dinamis antara kompetisi esports dan hiburan yang memikat.

Sebagai bagian dari kampanye ini, Comfee memperkenalkan AC Inverter Gusto yang dirancang untuk gaya hidup dinamis dan lingkungan yang ramah bagi para gamer.

Dengan fitur kendali pintar melalui aplikasi di ponsel, pengguna dapat menyalakan atau mematikan AC dari jarak hingga 15 km serta menyesuaikan mode pendinginan sesuai kebutuhan, menjadikan musim panas menjadi lebih nyaman dengan kemudahan yang ditawarkan.





ECO+AI Algorithm fitur yang tertanam, AC inverter Comfee mampu menghemat energi lebih dari 30%, membantu pengguna mengurangi biaya listrik tanpa mengorbankan kenyamanan sepanjang musim panas.





Sistem Active Clean+ yang terintegrasi menjalankan siklus pembersihan mendalam selama 42 menit untuk menjaga udara tetap segar dan sehat.





Didesain untuk daya tahan tinggi, Comfee dilengkapi dengan PCB berlapis UV conformal coating yang meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan mendukung performa stabil pada rentang tegangan 80V–265V, bahkan di tengah fluktuasi listrik.





yang meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan mendukung performa stabil pada rentang tegangan , bahkan di tengah fluktuasi listrik. Dengan lapisan golden coating pada unit AC dan kompresornya, Comfee lebih tahan terhadap oksidasi dan korosi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, tahan lama, serta efektif mencegah pertumbuhan dan penyebaran bakteri.

Bersama Honor of Kings, Comfee mengundang keluarga Indonesia untuk merasakan kehidupan di mana performa tidak hanya terbatas pada permainan, tetapi juga hadir di rumah Anda.

Mari bergabung dalam perjalanan untuk meningkatkan kenyamanan ruang, mendukung semangat Anda, dan tetap terhubung dengan masa depan smart living.

Tentang "Honor of Kings"

Dikembangkan oleh TiMi Studio Group, "Honor of Kings" telah menjadi game MOBA terpopuler di dunia. "Honor of Kings" dimainkan lebih dari 200 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 100 juta pemain aktif setiap hari yang menikmati keseruan pertempuran tim. Lebih lagi, "Honor of Kings" menampilkan desain karakter dan arena pertempuran yang sangat mendetail dan variatif, serta musik yang digarap komposer ternama dunia seperti Hans Zimmer, Joe Hisaishi, dan Howard Shore sehingga mewujudkan pengalaman bermain yang sangat menarik di sebuah dunia yang unik dan penuh warna. "Honor of Kings" mengusung prinsip "free to play, fair to win" — kesuksesan pemain ditentukan oleh kemampuan dan strategi, bukan seberapa banyak nilai pembelian para pemain dalam game. "Honor of Kings" juga mendukung ekosistem esports yang berkembang pesat, serta berbagai kompetisi dari level amatir hingga elite. Informasi selengkapnya tentang "Honor of Kings" tersedia di Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, atau situs resmi "Honor of Kings".

Tentang Level Infinite

Level Infinite merek game global milik Tencent yang mewujudkan pengalaman menarik dan orisinal bagi pemain di seluruh dunia, kapan saja dan di mana saja. Level Infinite juga menyediakan beragam layanan dan fasilitas bagi jaringan pengembang game serta studio mitra di seluruh dunia agar dapat mengoptimalkan potensi game yang dikembangkan. Level Infinite merupakan penerbit dari berbagai game populer, seperti "PUBG MOBILE", "Honor of Kings", dan "Goddess of Victory: NIKKE", serta mitra kolaboratif dalam proyek game lain seperti "Dune: Awakening" dari Funcom, "Warhammer 40K: Darktide", dan lain-lain. Informasi selengkapnya tentang Level Infinite: www.levelinfinite.com.

