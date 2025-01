The All-New Mazda CX-80 Resmi Diluncurkan: Era Baru SUV Premium Plug-in Hybrid Mazda Di Indonesia Dimulai

The All-New Mazda CX-80 merupakan SUV terbaru dari Mazda yang menggabungkan teknologi plug-in hybrid, dengan konsep desain yang berpusat pada manusia. Kendaraan ini menawarkan kombinasi antara sistem elektrifikasi dan mesin pembakaran internal, menghadirkan efisiensi bahan bakar yang optimal. Peluncuran SUV ini menandai langkah konsisten Mazda dalam memasuki segmen otomotif premium, menjadikan The All-New Mazda CX-80 sebagai model unggulan di antara lini SUV Mazda lainnya.

The All-New Mazda CX-80 mengimplementasikan filosofi Mazda, Jinba-Ittai – harmoni antara mobil dan pengemudi – untuk memberikan pengalaman berkendara yang dinamis dan nyaman. SUV ini mengajak pengendara untuk terhubung secara fisik dan emosional dengan kendaraannya, menciptakan momen berharga bersama orang terkasih dalam setiap perjalanan.

"Mazda senantiasa menghadirkan kendaraan yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan performa terbaik, tetapi juga mampu menyentuh hati. Filosofi tersebut diwujudkan melalui The All-New Mazda CX-80. Sebagai Flagship Premium SUV dengan konfigurasi 6-seater yang dilengkapi teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle, The All-New Mazda CX-80 menetapkan standar baru dalam kategori SUV Mazda, memenuhi kebutuhan dan melampaui ekspektasi pengguna, baik di Indonesia maupun global," ujar Ricky Thio, COO PT EMI.

Esensi Utama Desain The All-New Mazda CX-80

The All-New Mazda CX-80 dirancang berdasarkan tiga prinsip utama:

1. Elegant and Beautiful Design

The All-New Mazda CX-80 mengadopsi filosofi KODO Design yang menjadi identitas Mazda; garis desain halus, tampilan gagah, serta kabin yang mewah dan nyaman. Konsep desain "Graceful Toughness" mengharmoniskan ketangguhan dengan keanggunan pada SUV ini.

Komposisi ruang mesin yang panjang mencerminkan ketangguhan, sementara ruang kabin yang luas dirancang untuk kenyamanan. Garis-garis berwarna terang di sekeliling jendela menambah kesan panjang pada ruang kabin, dengan desain yang menyerupai pahatan logam.

The All-New Mazda CX-80 tersedia dalam dua edisi yang mencerminkan gaya serta preferensi berbeda: Elite Edition dan Kuro Edition.

Elite Edition menampilkan chrome signature wing yang mengelilingi vertical grille dengan insignia, memberikan tampilan premium sekaligus menambah nilai estetika dari SUV ini. Warna terang diteruskan pada sisi-samping dengan chrome side signature yang menyatu harmonis dengan velg berwarna senada. Di bagian interior, Elite Edition menawarkan kemewahan dengan jok nappa leather berwarna terang, kain woven pada dashboard, serta maple wood trim pada center console dan door trim, menciptakan suasana elegan yang memanjakan pengemudi dan penumpang.

Kuro Edition tampil dengan nuansa gelap yang penuh karakter. Black chrome signature wing berpadu dengan vertical grille dan insignia, menciptakan tampilan yang dinamis sekaligus elegan. Pada sisi samping, kaca spion, side signature, hingga velg semuanya berwarna hitam, menciptakan kesan solid dan tegas. Interiornya juga didominasi warna gelap, dengan jok nappa leather yang mengombinasikan warna hitam dan cokelat, kain suede pada dashboard, serta metal wood trim di center console dan door trim, menegaskan karakter kuat yang memancarkan kesan mewah.

Mazda juga menghadirkan pilihan warna baru seperti Melting Copper Metallic dan Artisan Red Metallic, yang semakin menonjolkan keindahan desain mobil ini. Selain itu, tersedia pula warna ikonik Mazda, Soul Red Crystal Metallic, yang menghadirkan kesan vibrant, menjadikannya sebagai salah satu daya tarik dari merek Mazda.

2. Powerful and Direct Driving Feel

The All-New Mazda CX-80 dilengkapi dengan teknologi e-SKYACTIV PHEV, yang menjadi "jantung" dari kinerjanya.

Mesin pembakaran internal yang tangguh, baterai lithium-ion berkapasitas tinggi, dan motor listrik bekerja secara harmonis, menciptakan keseimbangan antara tenaga dan efisiensi.

Teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pada The All-New Mazda CX-80 memungkinkan perpindahan tenaga secara halus antara mesin bensin dan motor listrik, meningkatkan efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan performa responsif. Inovasi ini juga memberikan tenaga instan, dengan pengisian daya baterai yang dapat dilakukan dengan praktis, baik di rumah maupun di stasiun pengisian umum. Komponen utamanya meliputi:

Mesin pembakaran internal 2,5L yang menghasilkan tenaga 191 ps dan torsi 261 Nm

Motor listrik dengan output 175 ps dan torsi 270 Nm

Baterai lithium-ion berkapasitas 17,8 kWh sebagai sumber daya utama untuk motor listrik

berkapasitas 17,8 kWh sebagai sumber daya utama untuk motor listrik Sistem transmisi 8-percepatan tanpa torque converter, yang memberikan penyaluran tenaga secara langsung dan efisien, menghadirkan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar

Keunggulan lainnya terletak pada i-ACTIV All-Wheel Drive (AWD) yang memastikan performa optimal dalam berbagai kondisi jalan, baik di jalan tol, jalur berliku, maupun medan menantang.

Suspensi Double Wishbone di depan dan multi-link di belakang, serta teknologi Kinematic Posture Control, mampu memberikan pengendalian presisi, stabilitas, dan kenyamanan maksimal bagi pengemudi maupun penumpang.

Fitur Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) juga memungkinkan pengemudi menyesuaikan karakter berkendara, dengan empat mode pilihan:

Mode NORMAL : Untuk kenyamanan sehari-hari

Mode SPORT : Memberikan respons yang lebih dinamis dan agresif

Mode OFF-ROAD : Memudahkan perjalanan di medan jalan yang menantang

Mode EV : Mengoptimalkan penggunaan motor Listrik, untuk perjalanan tanpa emisi

Dengan fitur dan teknologi inovatif, The All-New Mazda CX-80 memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, penuh percaya diri, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Exceptional Functionality

The All-New Mazda CX-80 menawarkan ruang kabin yang optimal, dengan konfigurasi tempat duduk tiga baris, yang menggabungkan fungsi dan estetika.

SUV ini dirancang untuk mendukung gaya hidup modern, menghadirkan kenyamanan dan kemewahan di setiap barisnya. Baris kedua dirancang sebagai sanctuary bagi penumpang, dilengkapi dengan captain seat dan center console yang memberikan kesan eksklusif. Untuk semakin meningkatkan kenyamanan, ruang kabin pun dirancang secara cermat untuk mengurangi getaran dan kebisingan.

Konfigurasi fleksibel pada The All-New Mazda CX-80 memungkinkan jok di baris ketiga dilipat, menciptakan lantai datar yang memudahkan proses pemuatan barang. Desain yang serbaguna juga menjadikan mobil ini ideal untuk berbagai aktivitas, baik perjalanan sehari-hari maupun perjalanan jauh. Pada baris ketiga, dimensi yang lebih panjang dan lebar memberikan keleluasaan ekstra serta akses keluar-masuk yang nyaman.

Mazda selalu mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama dengan teknologi keselamatan aktif i-ACTIVSENSE yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi dampaknya. Mulai dari Adaptive LED Headlights (ALH) yang memberikan pencahayaan optimal di malam hari, meningkatkan visibilitas tanpa mengganggu pengendara lain. Ada juga fitur seperti Smart Brake Support, Front Cross Traffic Alert (FCTA), Blind Spot Monitoring (BSM), dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA) yang memastikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang.

Driver Attention Alert (DAA) dan Driver Monitoring System memantau kondisi pengemudi, mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau kurangnya konsentrasi saat berkendara, serta memberikan peringatan dini untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Fitur 360° View Monitor mempermudah manuver kendaraan berdimensi panjang seperti The All-New Mazda CX-80, memberikan pandangan menyeluruh yang mempermudah navigasi di area sempit atau saat parkir.

Lebih lanjut, The All-New Mazda CX-80 juga dilengkapi dengan Mazda Radar Cruise Control (MRCC), yang menjaga kecepatan dan jarak dengan kendaraan di depan, memberikan kenyamanan tambahan pada perjalanan jauh. Selain itu, fitur Driver Personalization System memungkinkan pengemudi menemukan posisi berkendara ideal, baik untuk kenyamanan maupun keselamatan.

Kombinasi fitur-fitur canggih pada The All-New Mazda CX-80 memberikan solusi SUV premium bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan, kemewahan, dan gaya dalam setiap perjalanan.

"Dengan mengusung ketiga pilar tersebut, The All-New Mazda CX-80 hadir sebagai wujud dari sebuah keutuhan. Sebuah kendaraan yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan fungsionalitas, tetapi juga mampu memperkaya makna kehidupan penggunanya (Mazda's Brand Purpose: enrich life-in-motion for those we serve). The All-New Mazda CX-80 membawa visi Mazda ke tingkat berikutnya, menghadirkan SUV premium yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menghargai kesempurnaan, serta mengutamakan waktu bersama orang-orang terkasih.," tutup Ricky Thio.

Ketenangan Dalam Berkendara

Pemilik The All-New Mazda CX-80 akan mendapatkan ketenangan ekstra berkat layanan purna-jual dari Mazda Indonesia. Mulari dari 5-Years MyMazda Warranty atau hingga 150.000 kilometer (mana yang lebih dulu tercapai), dengan garansi baterai lithium-ion selama 8 tahun atau hingga 160.000 kilometer (mana yang lebih dulu tercapai). Selain itu, tersedia pula paket servis dan suku cadang melalui 3-Years MyMazda Service atau hingga 60.000 kilometer, (mana yang lebih dulu tercapai), mulai dari tanggal pengiriman kendaraan.

Sebagai pelengkap, pemilik The All-New Mazda CX-80 juga akan menerima Portable Charger Traveler, memperkuat posisinya sebagai kendaraan yang dapat diandalkan kapan saja dan di mana saja.

Maksimalkan "Jinba-Ittai" Dengan Performance Parts AutoExe

The All-New Mazda CX-80 kini hadir dengan performance parts AutoExe, dirancang khusus untuk meningkatkan performa dan desain kendaraan, tanpa mengurangi karakteristik khas Mazda. Ragam produk AutoExe meliputi Suspension Kit, Intake & Exhaust Kit, Bodysuit Kit, Styling Kit, dan Interior Kit, memberikan opsi personalisasi untuk pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan (fun to drive).

Dengan performance parts AutoExe, The All-New Mazda CX-80 tampil dengan estetika yang lebih tangguh dan dinamis, sekaligus menawarkan performa yang mengesankan, tanpa mengurangi identitas elegan khas Mazda. Produk ini memberikan sensasi berkendara yang lebih menggugah, menjadikannya pilihan sempurna untuk perjalanan sehari-hari maupun sesi berkendara yang penuh semangat.

Harga dan Ketersediaan The All-New Mazda CX-80

The All-New Mazda CX-80 akan tersedia secara bertahap di jaringan dealer Mazda di seluruh Indonesia.

Harga OTR Jakarta Pilihan Warna Rp. 1.199.900.000,- *Termasuk perangkat Portable Charger Traveler *Spesial pada The All-New Mazda CX-80, pilihan Premium Colour tidak dikenakan biaya tambahan 1. Jet Black Mica 2. Platinum Quartz Metallic 3. Deep Crystal Blue Mica 4. Melting Copper Metallic 5. Soul Red Crystal Metallic (Premium Colour) 6. Machine Grey Metallic (Premium Colour) 7. Rhodium White Metallic (Premium Colour) 8. Artisan Red Metallic (Premium Colour)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai The All-New Mazda CX-80, silakan kunjungi www.mazda.co.id.

Tentang Mazda Indonesia

Di Mazda, kami percaya pada ikatan emosional antara pengemudi dan kendaraan, seolah-olah mobil memiliki jiwa. Filosofi ini tercermin dalam desain KODO – Soul of Motion. Terinspirasi oleh energi anggun cheetah yang berlari kencang, KODO menangkap esensi gerakan dalam bentuknya yang paling murni dan dinamis — mengubah energi tersebut menjadi desain otomotif yang memukau.

Asal-usul KODO berakar pada estetika abadi Jepang. Kriya Jepang selalu menghargai keindahan kesederhanaan, sebuah keanggunan yang memancarkan martabat dan sensualitas. Mazda mendefinisikan elemen-elemen ini sebagai "RIN" (martabat penuh kendali) dan "EN" (sensualitas yang memikat) — dua kualitas yang mencerminkan keanggunan Jepang. Bersama-sama, elemen ini membentuk karakter premium yang khas pada kendaraan kami, seperti yang terlihat pada Mazda 2 Hatchback, Mazda 6, Mazda CX-5, dan Mazda Biante. Setiap model adalah bukti komitmen kami terhadap desain yang tidak hanya menggerakkan tubuh tetapi juga perasaan.

Sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Distributor Eksklusif kendaraan Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) — bagian dari Eurokars Group — telah berkomitmen menghadirkan pengalaman berkendara Mazda kepada penggemar di Indonesia sejak 2017. Transisi dari PT Mazda Motor Indonesia ini menandai awal era baru bagi pecinta Mazda di Tanah Air.

Setiap showroom Mazda Eurokars dilengkapi dengan pusat layanan 3S Service Centre yang menawarkan Sales (Penjualan), Service (Servis), dan Spare Parts (Suku Cadang). Fasilitas ini didukung oleh tim profesional yang penuh dedikasi, termasuk tim khusus untuk layanan pelanggan, spesialis penjualan, dan teknisi bersertifikat yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang kategori 'teknisi terbaik Mazda'. Dengan dedikasi dan kualitas yang diakui, tim kami memastikan pengalaman kepemilikan terbaik, mencerminkan komitmen global Mazda terhadap keunggulan.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Marketing & Communication Department, PT Eurokars Motor Indonesia

Pramita Sari (Mita), Marketing & Communications General Manager

E. [email protected]

E. Sri Maharani Surbakti (Rani), Public Relations Specialist

E. [email protected]

SOURCE PT Eurokars Motor Indonesia (EMI)