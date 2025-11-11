"The Asian Century": Jalur Menuju Integrasi

Kisah ini mengangkat tema pertumbuhan, peluang, dan hubungan lintasbudaya. Melalui perjalanan mahasiswa Indonesia bernama Rozi, penonton dapat melihat keunggulan industri Tiongkok yang berpadu dengan semangat generasi muda Indonesia sehingga menjembatani kedua negara melalui pendidikan kejuruan dan menciptakan kisah nyata tentang kemakmuran bersama. Kisah inspiratif ini terungkap dalam episode ketujuh dari serial minidokumenter The Asian Century yang berjudul The Path of Integration (Jalur Menuju Integrasi).

The Asian Century merupakan serial dokumenter bertema sosial dan budaya tentang komunitas Asia yang memiliki masa depan bersama. Melalui narasi yang autentik, mendalam, dan menyeluruh, serial ini menampilkan akar sejarah, hubungan budaya, serta cita-cita pembangunan bersama yang menyatukan bangsa-bangsa di Asia.

