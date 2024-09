The Beach Grill Luncurkan Menu Baru yang Penuh Cita Rasa: Pengalaman Bersantap di Tepi Pantai Semakin Menarik

Mulai dari daging sapi Wagyu yang empuk hingga lamb chop bertekstur lembut, setiap menu disiapkan dengan cermat agar menghadirkan cita rasa terbaik dari potongan daging bermutu tinggi tersebut. Seluruh sajian grilled juga dilengkapi saus klasik atau inovatif yang meningkatkan kelezatannya. Semua menu, baik hidangan pembuka hingga penutup, menonjolkan khazanah Bali, memakai sayur-sayuran, herba, dan bumbu segar dari wilayah sekitar untuk meningkatkan cita rasa dan autentisitas setiap sajian.

"Kami gembira meluncurkan menu terbaru yang melambangkan komitmen The Ritz-Carlton, Bali--menghidangkan kualitas makanan terbaik demi mewujudkan pengalaman kuliner yang luar biasa bagi para tamu. Tim yang dipimpin Chef I Gede Angga Suarthama atau Chef Angga, Chef De Cuisine, The Beach Grill, telah bekerja keras mencari bahan-bahan makanan terbaik, dan menciptakan sajian lezat yang mengapresiasi sumber daya lokal di Bali," ujar Chef Raymond Siek, Director, Culinary, The Ritz-Carlton, Bali.

Terletak di tepi pantai dengan pemandangan indah Pantai Sawangan, The Beach Grill menjadi destinasi modern yang menyediakan couple's table, halaman rumput yang luas, area paviliun dengan sofa empuk, koktail lezat, dan Bar terpisah.

"The Beach Grill menawarkan pengalaman bersantap yang rileks agar para tamu dapat mencicipi sajian grill yang segar dan lembut, serta makanan laut premium sambil menikmati angin sejuk dari Samudra Hindia. Tim kuliner kami yang berbakat telah membuat koleksi menu yang penuh cita rasa, serta memadukan bahan-bahan lokal dengan teknik inovatif," kata Go Kondo, General Manager, The Ritz-Carlton, Bali.

Anda dapat menikmati sajian kuliner baru di The Beach Grill yang menghidangkan daging sapi premium, makanan laut segar, dan bahan-bahan lokal. Anda juga bisa memperoleh dan menukar poin Marriott Bonvoy setiap kali bersantap di sejumlah restoran di The Ritz-Carlton, Bali. The Beach Grill buka setiap hari mulai dari pukul 12 siang hingga 10.30 malam, serta menyajikan menu makan siang dan malam. Para tamu dapat melakukan reservasi untuk mencoba menu baru yang lezat dan bersantap di tepi pantai dengan mengunjungi https://www.thebeachgrillbali.com/ atau menghubungi alamat surel [email protected].

