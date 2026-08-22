The Ritz-Carlton, Bali Mempersembahkan Bejana by Petty Elliott, Menghormati Warisan Kuliner Indonesia dalam Sebuah Perjalanan Baru

Sejak dibuka, Bejana telah mengajak para tamu mengenal kepulauan Indonesia melalui makanan. Namanya diambil dari wadah tradisional yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan hidangan—sebuah nama yang mencerminkan filosofi restoran ini, tempat resep daerah, kearifan lokal, dan keramahan berpadu dalam sebuah pengalaman yang autentik.

Kini, perjalanan tersebut berlanjut bersama Chef Petty Elliott, salah satu figur penting dalam dunia kuliner Indonesia yang telah mendedikasikan hampir tiga dekade untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi kuliner Nusantara. Sebagai salah satu perempuan pionir yang turut membawa masakan Indonesia ke panggung internasional, Petty telah membangun kiprah sebagai chef, penulis, pendidik, sekaligus penggerak pelestarian warisan kuliner Indonesia.

Melalui buku, riset, dan berbagai kolaborasi dengan hotel-hotel ternama di dunia, ia terus menggali kekayaan kuliner dari berbagai penjuru Nusantara, sembari memastikan kisah, teknik, dan tradisi di balik setiap hidangan tetap hidup dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

Menu terbaru Bejana dikembangkan bersama tim kuliner The Ritz-Carlton, Bali, di bawah arahan Director of Culinary, Chef Raymond Siek. Di dalamnya, filosofi Chef Petty terasa jelas: menghormati tradisi, sembari membiarkan karakter setiap bahan dan resep daerah berbicara dengan sendirinya.

Alih-alih mengubah hidangan klasik menjadi sesuatu yang sama sekali baru, menu ini memilih untuk kembali pada esensinya. Teknik pengolahan yang cermat dan penghormatan terhadap asal-usul setiap hidangan menjadi cara untuk mempertahankan cita rasa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

"Kami selalu percaya bahwa pengalaman bersantap yang istimewa bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang menciptakan koneksi yang bermakna—antara manusia, budaya, dan tempat," ujar Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali. "Bejana telah lama menjadi perayaan atas kekayaan warisan kuliner Indonesia, dan kolaborasi kami bersama Chef Petty Elliott merupakan kelanjutan alami dari perjalanan tersebut. Bersama, kami ingin mengajak para tamu merasakan Indonesia melalui cita rasa autentik, bahan-bahan lokal yang dipilih dengan penuh perhatian, serta keramahtamahan tulus yang menjadi karakter Bejana dan The Ritz-Carlton, Bali."

Salah satu hidangan yang mencuri perhatian adalah Red Snapper with Bumbu Woku. Kakap merah segar hasil tangkapan lokal dibungkus dengan daun pisang, kemudian disajikan bersama pakis yang ditanam secara lokal. Terinspirasi oleh cita rasa Sulawesi Utara yang kaya dan aromatik, bumbu woku dalam hidangan ini menggunakan sejumlah herba dan rempah yang juga ditemukan dalam base genep khas Bali.

Di atas piring, dua tradisi kuliner dari wilayah yang berbeda bertemu dalam harmoni—masing-masing tetap mempertahankan karakter dan identitasnya.

Kekayaan kuliner Indonesia yang berbasis nabati juga mendapat tempat melalui Tempe Satay. Tempe yang diproduksi secara lokal terlebih dahulu diolah dengan metode bacem tradisional, sebelum dibakar di atas bara api. Hasilnya adalah perpaduan rasa manis, gurih, dan smoky, dengan tekstur serta cita rasa yang tetap berpijak pada akar tradisinya.

"Masakan Indonesia memiliki begitu banyak lapisan," ujar Chef Petty Elliott. "Setiap pulau, setiap komunitas, dan setiap keluarga memiliki caranya sendiri untuk bercerita melalui makanan. Di Bejana, kami ingin menghormati tradisi tersebut dengan ketulusan—membiarkan bahan, teknik, dan identitas setiap daerah berbicara untuk dirinya sendiri."

Untuk menandai hadirnya Bejana by Petty Elliott, The Ritz-Carlton, Bali akan menggelar special menu launch pada Senin, 24 Agustus 2026. Malam akan dimulai dengan sunset aperitif, ditemani canapé yang terinspirasi dari cita rasa Indonesia, alunan musik rindik tradisional, serta pertunjukan tari Bali.

Setelahnya, para tamu akan diajak menikmati pengalaman bersantap yang lebih imersif. Sejumlah hidangan akan disajikan langsung dari live culinary stations di dalam Culinary Cave khas Bejana, memberikan kesempatan untuk melihat lebih dekat proses di balik setiap sajian sekaligus berinteraksi dengan para chef dan mendengar cerita yang menyertainya.

Lebih dari sekadar menu baru, Bejana by Petty Elliott menjadi pertemuan antara dua perspektif yang memiliki tujuan serupa: menjaga agar kekayaan kuliner Indonesia tetap hidup, relevan, dan terus diceritakan.

Melalui kolaborasi sepanjang tahun ini, The Ritz-Carlton, Bali melanjutkan komitmennya untuk merayakan tradisi, bahan-bahan, dan komunitas yang membentuk wajah kuliner Indonesia. Di Bejana, warisan tersebut tidak hanya hadir di atas piring, tetapi juga melalui cerita, teknik, dan pengalaman yang menghubungkan para tamu dengan kekayaan Nusantara.

SOURCE The Ritz-Carlton, Bali