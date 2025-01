THE RITZ-CARLTON, BALI MERAYAKAN KESUKSESAN SELAMA 10 TAHUN

"Tonggak sejarah ini mencerminkan komitmen kami untuk menciptakan kenangan tak terlupakan bagi para tamu sambil menikmati keindahan alam sekitar kami," kata Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali. "Kami sangat berterima kasih kepada para tamu setia kami, tim yang berdedikasi, dan komunitas yang mendukung untuk memungkinkan perjalanan ini."

Selama satu dekade terakhir, The Ritz-Carlton, Bali telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Forbes Travel Guide, Travel+Leisure World Best Awards, Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific, Exquisite Awards, DestinAsian Reader's Choice Awards, Condé Nast Traveler Readers' Choice Penghargaan, memantapkan reputasinya sebagai destinasi terdepan dalam keramahtamahan tepi pantai yang mewah. Kolaborasi terbaru dengan rumah mode asal Italia, Missoni dan brand The Ritz-Carlton yang meluncurkan Missoni Resort Club pertama di The Ritz-Carlton, Bali, menandai puncak dari sepuluh tahun keunggulannya.

Tautan ke lebih banyak gambar: https://marrstar.box.com/s/0lu99jz4osy9hdy2s0zpfe5gp9f8t8da

Untuk reservasi dan pertanyaan, silakan hubungi (+62) 361 849 8988, atau kunjungi http://www.ritzcarltonbali.com untuk informasi lebih lanjut tentang The Ritz-Carlton Bali atau terhubung di WhatsApp (+62) 8191 849 8988.

