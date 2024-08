THE RITZ-CARLTON, BALI TAWARKAN PENGALAMAN MENGINAP DI VILA

Layanan personal Ritz Kids Counselor siap membantu untuk merencanakan aktivitas anak-anak, termasuk Ritz Kids Night Safari--pengalaman berkemah yang unik di dalam vila. Fasilitas lainnya, seperti floating breakfast yang lezat, tenda kecil di tepi pantai yang dapat dipesan, serta suvenir VIP yang sarat akan unsur komunitas lokal, meninggalkan momen berkesan ketika berlibur di resor ini.

Agar suasana liburan semakin menarik, para tamu vila akan memperoleh resort credit senilai Rp 2.000.000 (atau sekitar USD 125) yang dapat ditukar dengan pengalaman bersantap di restoran, layanan spa yang memanjakan tubuh, atau aktivitas kultural yang memukau. Pengalaman lainnya termasuk sesi privat " Soul Purification Ritual" di pantai sambil menikmati matahari terbit, serta kelas memasak sajian lokal, agar para tamu bisa mengeksplorasi budaya lokal.

Terdiri atas 16 vila yang indah, The Ritz-Carlton, Bali memanfaatkan setiap aspek dari resor ini untuk menawarkan pengalaman terbaik di setiap sudut. Para tamu yang ingin menikmati pemandangan luas Samudra Hindia di sisi tebing, atau mengeksplorasi taman-taman di resor ini, dapat memilih beragam vila yang berada di atas tebing, termasuk The Garden Villa, The Cliff Villa, dan The Ritz-Carlton Cliff Villa. Sementara, para tamu yang ingin berada di sisi pantai yang indah dapat memilih The Sky Villa dan The Ritz-Carlton Oceanfront Villa, tipe vila termahal di resor ini dengan luas hampir 7.300 kaki persegi. Memadukan desain dan dekorasi yang elegan dengan pesona alam di sekitar resor, vila yang terdiri atas satu hingga tiga kamar tidur ini menawarkan hunian bergaya kontemporer--destinasi liburan bagi para tamu yang ingin meninggalkan rutinitas sehari-hari, namun tetap merasakan kehangatan seperti di rumah. Informasi lebih lanjut tersedia di www.ritzcarltonbali.com. Anda dapat berdiskusi secara interaktif di media sosial dengan memakai tagar #RCMemories.

TENTANG THE RITZ-CARLTON, BALI.

Terletak di pantai pasir putih seluas 12,7 hektar dan dikelilingi tebing tinggi, The Ritz-Carlton, Bali menawarkan 313 kamar suite dan vila dengan pemandangan Samudra Hindia yang terbentang luas dan taman yang asri. Fasilitas yang melengkapi pengalaman menginap di resor ini terdiri atas sebuah lift kaca menghubungkan daerah tebing dan tepi pantai, lima restoran dan bar, The Ritz-Carlton Ballroom dan ruang pertemuan, sebuah kapel untuk acara pernikahan, serta The Ritz-Carlton Spa. Para tamu terhormat, The Ritz-Carlton, Bali dengan bangga mempersembahkan pesona abadi dari keramahtamahan khas Indonesia-Bali.

TENTANG THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C.

Menghadirkan layanan yang menjadi Standar Emas di berbagai destinasi favorit di seluruh dunia, The Ritz-Carlton Hotel Company, mengelola lebih dari 120 hotel di lebih dari 35 negara dan wilayah. Mulai dari destinasi ikonis di perkotaan hingga surga tersembunyi di pelosok dunia, The Ritz-Carlton menawarkan momen liburan untuk mengeksplorasi dan mentransformasi diri sehingga meninggalkan kesan mendalam setelah para tamu pulang ke rumah. Berkomitmen mewujudkan inovasi yang cermat, The Ritz-Carlton memiliki dua portofolio merek yang penuh terobosan, Ritz-Carlton Reserve dan The Ritz-Carlton Yacht Collection. Ritz-Carlton Reserve mencakup koleksi properti yang sangat unik, serta menawarkan layanan personal dan unsur-unsur kultural. The Ritz-Carlton Yacht Collection menghadirkan layanan dan properti hotel legendaris The Ritz-Carlton di laut, serta menjadi terobosan ultra-luxury cruising. Informasi lebih lanjut atau reservasi tersedia di news.marriott.com. Anda dapat berdiskusi secara interaktif dengan memakai tagar #RCMemories serta mengikuti akun-akun The Ritz-Carlton di Facebook, Twitter, dan Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. adalah anak usaha Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR). The Ritz-Carlton berpartisipasi dalam Marriott Bonvoy, program liburan berskala global yang dikelola Marriott International. Program ini menawarkan portofolio merek global bagi para anggota, serta pengalaman eksklusif pada Marriott Bonvoy Moments dan fasilitas terbaik, termasuk menginap gratis dan status keanggotaan "Elite". Anda dapat bergabung secara gratis dalam program ini. Informasi lebih lanjut tentang Marriott Bonvoy tersedia di. The Ritz-Carlton berkomitmen mendukung berbagai destinasi yang menjadi wilayah operasional melalui Community Footprints, program tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

SOURCE The Ritz-Carlton, Bali