The Westin Surabaya Persembahkan "The Beauty of China ke 19" Sebuah Mahakarya Imlek Penuh Pesona

"The Beauty of China" merupakan pertunjukan jamuan makan malam Tahun Baru Imlek 2026 yang ikonik dari The Westin Surabaya, menggabungkan sajian menu Tionghoa multi-hidangan dengan pertunjukan budaya kelas dunia di atas panggung imersif berskala besar. Diselenggarakan setiap tahun di ballroom hotel, acara ini dikenal akan kemampuannya memadukan fine dining, orkestra live, tarian tradisional, serta penceritaan visual yang menghadirkan salah satu pengalaman perayaan Imlek paling spektakuler di Surabaya.

Pertunjukan malam ini akan mengalir dalam lima babak dramatis, dimulai dari kebangkitan jiwa alam Tiongkok, kekuatan dan kebijaksanaan para pendekar kuno, hingga perpaduan antara tradisi dan modernitas, perayaan persatuan serta warisan lintas generasi, dan ditutup dengan gelora merah membara sebagai simbol sukacita, kemakmuran, dan awal yang baru.

Jamuan makan malam ini menghadirkan menu delapan hidangan istimewa yang berakar pada tradisi kuliner Tiongkok, meliputi Prosperity Yi–Sheng; Double Steamed Imperial Sup dengan Sea Cucumber atau Teripang dan Japanese Dried Scallop; Baked Lobster dengan Saus Mentega Kuning Telur yang lembut, Corn Flakes, dan Saus Daun Kari; Steamed Live East Star Grouper dengan Fa Chai, Jamur Shiitake, dan Saus Superior; Bebek Asap; Daging Sapi Wagyu Premium Australia dengan Saus Black Pepper Truffle; Nasi Goreng Eight Treasure dengan Walnut, Cashew, Pine Nut, Lapchiong, Scallop, Udang, dan Kismis; serta Four Season Cheng Teng & Onde Charcoal Hitam. Paket meja untuk sepuluh tamu tersedia mulai dari IDR 20.888.888++.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi meja, silakan menghubungi hotel di +62 31 2971 0000, serta ikuti akun media sosial @westinsurabaya dan @fourpointssurabayapakuwon untuk mendapatkan informasi promosi dan pembaruan terbaru.

SOURCE The Westin Surabaya