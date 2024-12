Tingkatkan Aspek Keberlanjutan di Industri Fesyen dan Kecantikan Lewat Inovasi Teknik Material Taiwan

Atau Anda dapat mengirim surel lewat alamat: [email protected]

Menerapkan aspek keberlanjutan di industri fesyen

Menurut Retail Asia, 87% konsumen di pasar-pasar berkembang di Asia ingin menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Agar merek-merek busana dapat mengantisipasi tren ini, penyedia solusi bahan kimia asal Taiwan yang memasok perlengkapan tekstil pun berinovasi mengembangkan material kain baru. Salah satunya, WWRC, perusahaan yang sangat ahli membuat bahan kain multifungsi untuk berbagai jenis busana dengan prinsip sirkular dan konservasi sumber daya alam.

Misalnya, WWRC mengintegrasikan Teknologi Polygiene pada beberapa bahan tekstil untuk mencegah pertumbuhan mikrob. Hal ini secara efektif mengurangi frekuensi pencucian pakaian sehingga menghemat air dan energi. WWRC juga menawarkan material yang mudah terurai di alam, OrganoTex.

Dikenal sebagai pemasok bahan kain bermutu tinggi untuk merek-merek pakaian olahraga ternama di dunia, berbagai inovasi WWRC menjadi standar produk fesyen berkelanjutan, serta menghasilkan produk yang nyaman dan tahan lama. Fokus WWRC pada aspek keberlanjutan juga mencakup bahan baku, proses produksi, serta memperpanjang usia pakai tekstil.

Memperluas bahan baku nabati di sektor kosmetik

Di industri kosmetik, konsumen di Asia semakin menggemari produk kecantikan yang terbuat dari bahan nabati. Memanfaatkan tren ini, vendor bahan baku kosmetik asal Taiwan, seperti Taiwan New Daily Chemical Co., Ltd. (TNJC), ingin memanfaatkan 100% bahan baku dari sumber-sumber natural. Memakai sejumlah tanaman yang juga dipakai sebagai bahan Obat-Obatan Tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine/TCM), TNJC menerapkan teknologi ekstraksi canggih ketika mempersiapkan bahan baku dengan bahan yang sangat aktif untuk berbagai jenis produk kosmetik dan perawatan tubuh. TNJC telah berkolaborasi dengan sebuah lembaga riset Jepang dan produsen asal Malaysia untuk mengembangkan bahan baku kosmetik natural.

Sebagai bukti dari penerapan prinsip-prinsip tersebut, TNJC telah menjalani sertifikasi yang sesuai dengan standar ISO 9000 dan 9001. Pabrik TNJC juga telah memiliki sertifikat ISO 45001 dalam aspek keselamatan kerja dan kesehatan.

Mitra Penting di Seluruh Dunia

Di berbagai industri, komunitas bisnis Taiwan menawarkan sejumlah keunggulan:

Fleksibilitas dan kustomisasi untuk segala kebutuhan spesifik Mendukung friendshoring: Memiliki kegiatan operasional dan jaringan global yang mendukung kesinambungan usaha

Mendukung pihak pengadaan barang di pasar internasional untuk memperoleh keunggulan yang ditawarkan Taiwan

Ketika mencari pihak pemasok di luar negeri, banyak perusahaan kesulitan menemukan perusahaan yang cocok, serta dapat dipercaya dan reliabel. Selain itu, komunikasi juga menjadi kendala. Guna mempercepat proses ini dan membina sinergi, TAITRA berperan sebagai pihak yang menyediakan berbagai informasi penting, serta memfasilitasi kolaborasi dengan usaha rintisan dan perusahaan asal Taiwan yang berdaya saing dan visioner.

TAITRA mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pihak pengadaan barang di pasar internasional melalui layanan-layanan berikut:

Menyeleksi perusahaan-perusahaan yang reliabel dan dapat dipercaya





Memfasilitasi komunikasi dan memastikan komunikasi yang baik

Agar pihak pengadaan barang dapat berkolaborasi dengan perusahaan berintegritas, TAITRA menyediakan layanan langsung yang melampaui batas-batas wilayah lewat jaringan bisnis yang mencakup lebih dari 60 kantor di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. TAITRA juga bekerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan perdagangan internasional yang masih terafiliasi.

