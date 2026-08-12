Toshiba Tampilkan Keahlian Panas Bumi dan Solusi Digital yang Telah Teruji di Ajang 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026

Berbekal potensi panas bumi Indonesia yang melimpah, Toshiba telah lama menjadi mitra dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang bersih dan andal. Hingga kini, teknologi Toshiba telah digunakan dalam delapan unit PLTP dengan kapasitas total lebih dari 400 megawatt (MW), termasuk di proyek Patuha I, Sarulla, Lumut Balai I, Dieng Small Scale Geothermal Power Plant, Wayang Windu III, dan Patuha II. Melalui berbagai proyek tersebut, Toshiba terus mendukung upaya Indonesia mewujudkan kemandirian energi, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung masa depan rendah karbon yang berkelanjutan.

Dalam ajang IIGCE 2026, TAPI akan memperkenalkan dua solusi utama yang dirancang untuk membantu pemilik dan operator PLTP meningkatkan kinerja aset di setiap tahap pengembangan proyek, yaitu:

Geoportable™

Geoportable™ merupakan solusi PLTP berukuran ringkas dan fleksibel yang mendukung pengembangan proyek skala kecil dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Solusi ini memadukan teknologi turbin panas bumi Toshiba, desain yang lebih ringkas, serta komponen standar yang telah dirakit (pre-assembled) sehingga proses instalasi dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kinerja maupun keandalannya. Fleksibilitas desain juga membuat Geoportable™ cocok diterapkan di lokasi dengan keterbatasan ruang dan tantangan logistik yang menyulitkan penggunaan sistem panas bumi konvensional. Di Indonesia, inovasi ini telah diterapkan dalam proyek Dieng Small Scale Geothermal Power Plant sebagai bagian dari upaya Toshiba memperluas pemanfaatan panas bumi dan mempercepat pengembangan energi rendah karbon yang berkelanjutan .



EtaPRO™ Predictive Analytics Platform

EtaPRO™ merupakan platform pemantauan kinerja dan analitik prediktif yang dikembangkan Toshiba agar operator pembangkit listrik dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keandalan aset, serta menerapkan strategi pemeliharaan perangkat yang lebih proaktif melalui analisis data secara real-time dan sistem diagnostik cerdas. Berkat kemampuan mendeteksi potensi gangguan peralatan sejak dini, EtaPRO™ turut mengurangi risiko henti operasional yang tidak direncanakan, meningkatkan ketersediaan pembangkit listrik , serta menjaga keandalan pasokan listrik. Sebagai bagian dari penerapan kapabilitas digital Toshiba di sektor panas bumi , TAPI bekerja sama dengan PT Geo Dipa Energi pada 2022 untuk mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) di PLTP Patuha I. Dengan memanfaatkan EtaPRO™, sistem tersebut mendukung pemantauan kondisi peralatan secara real-time, mempercepat identifikasi potensi gangguan, serta mendukung operasional PLTP yang lebih efisien dan andal.

"Energi panas bumi berperan penting mendukung transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Ryuji Nagaie, Presiden Direktur PT Toshiba Asia Pacific Indonesia. "Dengan memadukan teknologi PLTP yang telah teruji dan solusi digital yang canggih, Toshiba membantu operator meningkatkan kinerja PLTP, memperkuat keandalan operasional, serta mempercepat pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan."

Seiring menguatnya komitmen global menuju target netralitas karbon, Toshiba terus mendorong pengembangan berbagai proyek energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air. Melalui inovasi teknologi, transformasi digital, serta kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan, Toshiba berkontribusi menghadirkan sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Booth Toshiba di IIGCE 2026

Jadwal: 19-21 Agustus 2026

Lokasi: Jakarta International Convention Center (JICC)

Booth: A-119

Registrasi: DI SINI

Tentang PT Toshiba Asia Pacific Indonesia

PT Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI), merupakan anak perusahaan Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd. yang didirikan pada 2014. TAPI menangani pengembangan dan pengelolaan proyek pembangkit listrik, solusi transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta solusi perkeretaapian di Indonesia. Berlandaskan komitmen Toshiba Group, "Committed to People, Committed to the Future", TAPI terus mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pengembangan solusi terintegrasi, percepatan menuju netralitas karbon, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh.

Informasi selengkapnya: https://asia.toshiba.com/indonesia/

SOURCE PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia