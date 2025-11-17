Trane Luncurkan Program Beasiswa untuk Ahli Teknik Iklim guna Memberdayakan SDM di Industri HVAC di Indonesia

"Kami tidak hanya berkomitmen pada inovasi teknologi, namun juga pengembangan SDM yang kelak memimpin industri menuju masa depan berkelanjutan," ujar Steven Lim, Country Leader, Trane Indonesia. "Program beasiswa ini merupakan investasi untuk membangun karier mahasiswa berbakat. Untuk itu, kami membekali mahasiswa dengan keahlian teknis dan kepemimpinan yang ikut menentukan kesuksesan mereka. Dengan memberdayakan mahasiswa, kami berkontribusi pada daya tahan jangka panjang sektor HVAC di Indonesia dan mendorong perkembangan menuju pembangunan berkelanjutan."

Program ini mengatasi kelangkaan tenaga ahli HVAC di Indonesia. Seiring pesatnya urbanisasi dan lonjakan permintaan terhadap solusi adaptasi iklim, industri HVAC membutuhkan lebih banyak tenaga profesional terlatih yang mampu merancang dan menerapkan sistem yang hemat energi. Untuk menjembatani materi akademik dan praktik industri, program ini akan memilih sekelompok mahasiswa berprestasi dari POLBAN yang menerima dukungan finansial, mengikuti pelatihan teknis khusus, serta terlibat dalam praktik kerja langsung di lapangan.

Kurikulum program ini, disusun para ahli Trane dan GCI, mencakup sesi pelatihan daring secara berkala tentang topik HVAC tingkat lanjut dan ilmu teknik berkelanjutan, serta lokakarya kepemimpinan intensif. Mahasiswa juga akan menerima pendampingan dari para ahli Trane serta dukungan karier setelah lulus, termasuk kerja magang dan penempatan kerja.

"Kami sangat bersyukur atas kerja sama yang terjalin dengan Trane dan GCI," ujar Iwan Ridwan, S.T., M.T., Ph.D., Wakil Direktur Bidang Akademik POLBAN. "Program ini menyediakan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa bersama ahli industri, memperkaya pengalaman belajar mereka dengan wawasan praktis, serta pendampingan dari pemimpin global. Program ini menjadi kesempatan berharga yang akan menginspirasi mahasiswa untuk menjadi inovator dan pemimpin di industri HVAC dan solusi pendingin berkelanjutan."

"Kami mendapat kehormatan untuk bermitra dengan Trane dan POLBAN guna mengatasi kelangkaan tenaga kerja di industri HVAC dan sistem pendingin di Indonesia," kata Ikrom Mustofa, S.Si., M.Sc., Founder & Advisor, GCI. "Dengan memberikan pelatihan terstruktur dan dukungan sumber daya penting, kami tidak hanya meringankan beban finansial mahasiswa, melainkan juga membangun jalur karier yang lebih jelas, dari ruang kuliah menuju dunia kerja, menjaga ketersediaan tenaga kerja yang ahli demi masa depan Indonesia yang lestari."

Kemitraan ini diresmikan dalam sebuah acara yang dihadiri pimpinan dari ketiga organisasi. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi tanggung jawab sosial Trane Technologies, Sustainable Futures, bagian dari Komitmen Keberlanjutan 2030 . Melalui Sustainable Futures, Trane Technologies berkomitmen menanamkan investasi sebesar USD 100 juta dan berkontribusi terhadap 500.000 jam kerja yang melibatkan relawan dari para karyawan secara global hingga 2030 untuk memperluas akses pendidikan STEM dan jalur menuju karier di sektor yang ramah lingkungan.

Trane – by Trane Technologies, inovator iklim global – perusahaan teknologi bangunan dan solusi energi yang menyediakan solusi tepat guna untuk aplikasi komersial dan industri. Trane membantu berbagai klien dengan solusi inovatif yang mengoptimalkan kualitas lingkungan dalam ruangan melalui berbagai layanan iklim, energi, keberlanjutan, dan sistem otomatisasi bangunan.

Trane Technologies adalah inovator iklim global. Melalui merek Trane® dan Thermo King®, serta portofolio produk dan layanan yang ramah lingkungan, Trane Technologies menghadirkan solusi iklim yang efisien dan berkelanjutan untuk bangunan, rumah, dan transportasi. Informasi selengkapnya: tranetechnologies.com .

