Tri Energi Berkarya (Delta) Akselerasi Pertumbuhan Mobil Listrik Nasional, Pamerkan Inovasi Pengisian Daya Mutakhir di GIIAS 2024

"Pameran GIIAS 2024 menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir kami, sekaligus berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen. Kami berharap pameran ini dapat semakin mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, dan kami sangat antusias untuk menunjukkan bagaimana TEB dapat mendukung perjalanan yang transformasif ini," ujar Edbert Kamtawijoyo, COO PT Tri Energi Berkarya.

TEB Dukung Percepatan Industri Mobil Listrik Nasional

Menurut data Gaikindo, volume penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 2,2 ribu unit pada Juni 2024. Secara kumulatif, volume penjualan mobil listrik untuk paruh pertama tahun 2024 (Januari hingga Juni) mencapai 11,9 ribu unit. Jumlah ini melonjak hingga 130% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,1 ribu unit mobil listrik. Data ini menunjukkan masa depan yang menjanjikan bagi industri mobil listrik dalam negeri.

Didirikan pada Desember 2018, TEB telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar penyedia produk pengisian daya mobil listrik di Indonesia. Kehadiran TEB secara signifikan telah meningkatkan adopsi mobil listrik secara nasional dengan proyek pertama TEB menjadi tonggak awal perjalanan suksesnya. Bermitra dengan perusahaan listrik negara, PT PLN (Persero), TEB menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra-fast charging yang pertama di Indonesia. Dengan kapasitas 150 kilowatt, SPKLU ini dapat mengisi daya kendaraan dari kosong hingga penuh dalam waktu sekitar 20 menit. Inovasi ini hadir untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transisi ke mobil listrik dan mengurangi polusi udara di Jakarta.

Setelah itu, TEB terlibat dalam berbagai proyek bergengsi lainnya. Diantaranya, KTT G20 2022, KTT ASEAN 2023, Forum KTT Negara Kepulauan dan Kepulauan (AIS) 2023, serta pembangunan infrastruktur energi hijau untuk ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

Sampai Juni 2024, TEB telah memasang alat pengisi daya mobil listrik di lebih dari 10.000 rumah dan 80% stasiun pengisian umum di Indonesia. Selain itu, TEB telah bermitra dengan 24 distributor resmi (ATPM) mobil listrik di Indonesia. Deretan pencapaian ini kian mengukuhkan posisi TEB sebagai pemimpin pasar dalam penyediaan layanan pengisian daya mobil listrik di Indonesia.

Dalam upaya mempercepat adopsi keberlanjutan di Indonesia, TEB menawarkan solusi komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik yang beragam. Tim spesialis dan insinyur TEB dapat menyajikan produk untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memastikan kinerja produk optimal. Selain itu, TEB juga menawarkan garansi yang bisa diperpanjang, call center untuk pelanggan, service center, dan perawatan.

Rangkaian produk dan layanan TEB dapat mempermudah tidak hanya pemasangan namun juga untuk peningkatan infrastruktur charging station di rumah, gedung, dan ruang publik. Diantaranya:

Delta AC Mini Plus (7.4 kW): Ideal untuk penggunaan di perumahan dan area komersial, menyediakan 7,4 kWh per jam.

Delta AC Max (22 kW): Kokoh dan serbaguna, cocok untuk penggunaan dalam ruangan atau luar ruangan dengan kompatibilitas fase tunggal dan tiga.

Delta DC Wallbox (25 kW): Mudah dipasang, pengisi daya komersial yang menawarkan pengisian cepat dengan konsumsi daya terbatas.

Delta DC Wallbox (50 kW): Pengisi daya 50 kW tertipis di pasar, mampu mengisi daya dua kendaraan secara bersamaan.

Delta DC City Charger (50/100/200 kW): Dirancang untuk infrastruktur publik, menawarkan opsi pengisian cepat dan ultra-cepat.

Kontribusi TEB terhadap industri mobil listrik di Indonesia telah mendapat berbagai pengakuan baik dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya, "Penghargaan SPKLU Terbanyak di Indonesia" dari PLN Locomotion pada tahun 2022 dan dinobatkan sebagai "The Best Innovation Company in the SEA Region" oleh Delta Electronics International selama dua tahun berturut-turut.

"TEB telah berhasil berevolusi dari pemasok produk menjadi penyedia solusi komprehensif di sektor e-mobilitas. Kami memahami bahwa adopsi mobil listrik di Indonesia masih dalam tahap awal, karena itu kami hadir di GIIAS 2024. Sebagai pionir dan pemimpin pasar, kami membawa keahlian kami untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran publik tentang pengisian daya mobil listrik. Selain itu, pameran ini juga memungkinkan kami untuk menjalin hubungan langsung dengan publik untuk semakin meningkatkan layanan kami," kata Tania Natasha, CEO PT Tri Energi Berkarya.

TENTANG PT. TRI ENERGI BERKARYA (TEB)

Berdiri sejak Desember 2018, PT. Tri Energi Berkarya (TEB) merupakan penyedia pengisi daya mobil listrik dan mengkampanyekan energi terbarukan untuk masa depan yang berkelanjutan. Bermitra dengan Delta Electronics Inc. (Taiwan), TEB menyediakan solusi pengisian daya berkualitas tinggi di Indonesia. TEB menawarkan berbagai produk, termasuk stasiun pengisian daya, pemutus sirkuit, papan distribusi mobil listrik, dan Sistem Manajemen Beban. Spesialis dan teknisi dari TEB menyediakan solusi yang bisa disesuaikan, garansi yang diperpanjang, dan paket perawatan. Hingga saat ini, TEB telah memasang lebih dari 10.000 pengisi daya mobil listrik di rumah, bermitra dengan 24 distributor resmi mobil listik (ATPM), dan memegang lebih dari 80% pangsa pasar SPKLU di seluruh Indonesia.

