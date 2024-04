Tujuh Belas Program Studi Taylor's University Meraih Peringkat Global

Mempertahankan prestasi yang telah diraih selama enam tahun dalam peringkat "World's Top 20 for Hospitality & Leisure Management", Taylor's kembali membuat pencapaian setelah program studi Marketing tercantum dalam jajaran 50 terbaik di dunia. Selain program studi Business & Management Studies, pencapaian baru tersebut memperkuat status Taylor's Business School sebagai universitas bisnis swasta yang terbaik di Asia Tenggara. Lebih lagi, pencapaian ini terwujud setelah Taylor's Business School baru-baru ini meraih akreditasi dari Association to Advance Collegiate Schools of Business International (AACSB). Taylor's Business School merupakan salah satu dari lima universitas swasta di Malaysia yang berhasil memperoleh akreditasi tersebut. Akreditasi bergengsi ini bahkan hanya dimiliki 6% fakultas bisnis di seluruh dunia.

Program-program studi lain yang sukses membuat pencapaian besar antara lain, Data Science and AI berada pada peringkat #51 -70; Art and Design pada peringkat #51 – 100; Accounting and Finance serta Architecture and Built Environment pada peringkat #101 – 150; Economics and Econometrics, serta Sociology pada peringkat #151 – 200; Social Sciences & Management Broad Subject pada peringkat #169; Arts & Humanities Broad Subject pada peringkat #228; Communication & Media Studies serta Pharmacy & Pharmacology pada peringkat #201 – 250; Computer Science & Information Systems pada peringkat #301 – 350; Electrical & Electronic Engineering pada peringkat #401 – 450; serta Engineering & Technology Broad Subject serta Medicine pada peringkat #451 – 500

"Pencapaian tersebut membuktikan komitmen kuat Taylor's pada keunggulan akademik dan komunitas kampus yang suportif. Keberhasilan ke-17 program studi ini mencerminkan keunggulan layanan akademik kami. Di sisi lain, pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan kemampuan dalam menawarkan beragam disiplin ilmu unggulan, namun juga melambangkan komitmen kami dalam menyediakan program pendidikan holistis dan terbaik bagi mahasiswa. Dengan demikian, kami membekali mahasiswa agar dapat meraih kesuksesan dalam karier dan kiprah mereka pada masa depan," ujar Profesor Barry Winn, Vice-Chancellor, dan President, Taylor's University. Informasi lebih lanjut tentang Taylor's University dan program-program akademiknya tersedia di situs ini.

