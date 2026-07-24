T'way Air Luncurkan Program "Explore Korea, One Destination at a Time"

Saat ini, T'way Air melayani lima penerbangan setiap pekan dengan rute Jakarta–Seoul menggunakan Airbus A330-300. Pesawat berangkat dari Jakarta pukul 21.50 WIB dan tiba di Seoul pukul 07.05 waktu setempat keesokan harinya. Untuk rute pulang menuju Jakarta, pesawat lepas landas dari Seoul pukul 14.50 waktu setempat dan mendarat di Jakarta pukul 20.10 WIB.

Selain itu, T'way Air juga mengoperasikan dua penerbangan setiap pekan dengan rute Bali–Cheongju menggunakan Boeing 737-8. Pesawat berangkat dari Bali pukul 00.15 WITA dan tiba di Cheongju pukul 08.35 waktu setempat. Sementara itu, penerbangan dari Cheongju berangkat pukul 17.25 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 23.15 WITA.

Hingga 31 Juli, pelanggan dapat memperoleh berbagai penawaran menarik untuk rute penerbangan Indonesia–Korea Selatan, antara lain:

Diskon hingga 9% dengan kode promo JUL26 , berlaku untuk kelas Ekonomi dan Bisnis pada rute Jakarta (CGK)–Seoul (ICN) serta Bali (DPS)–Cheongju (CJJ).

dengan kode promo , berlaku untuk kelas Ekonomi dan Bisnis pada rute Jakarta (CGK)–Seoul (ICN) serta Bali (DPS)–Cheongju (CJJ). Kupon Reguler senilai Rp200.000 untuk pemesanan minimal Rp3 juta , berlaku bagi perjalanan pada 1 Juli-24 Oktober 2026.

untuk pemesanan , berlaku bagi perjalanan pada 1 Juli-24 Oktober 2026. Kupon Early Bird senilai Rp300.000 untuk pemesanan minimal Rp4 juta, berlaku bagi perjalanan pada 1 September-24 Oktober 2026 untuk rute Jakarta (CGK)–Seoul (ICN) dan Bali (DPS)–Cheongju (CJJ).

Baik Anda yang ingin menikmati hiruk-pikuk Seoul, mencicipi kekayaan kuliner dan sejarah Korea Selatan, maupun menjadikan Cheongju sebagai titik awal untuk menjelajahi berbagai destinasi budaya dan wisata alam di wilayah tengah negeri tersebut, T'way Air menawarkan perjalanan yang nyaman dengan harga terjangkau.

Informasi mengenai jadwal penerbangan, ketentuan penggunaan kupon, serta pemesanan tiket tersedia di twayair.com. Saat ini, T'way Air melayani 60 destinasi di berbagai belahan dunia.

Tentang T'way Air (Segera Berganti Nama Menjadi Trinity Airways)

T'way Air Co., Ltd. merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah (low-cost carrier/LCC) asal Korea Selatan yang beroperasi sejak 2010 dan melayani penerbangan ke berbagai destinasi di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Oseania, Eropa, serta Amerika Utara. Setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan izin Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, T'way Air akan berganti nama menjadi Trinity Airways Co., Ltd. Identitas baru tersebut akan mulai digunakan setelah seluruh persetujuan dari otoritas terkait, baik di Korea Selatan maupun di negara tujuan operasional, telah diperoleh. Tanggal peluncuran resminya akan diumumkan kemudian. Informasi selengkapnya: twayair.com.

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T'WAY AIR Public Relations

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SOURCE T'way Air