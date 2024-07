uCloudlink Group Inc. dan Plaza Premium Group Berpartisipasi dalam "Travel Meet Asia", Mengoptimalkan Konektivitas Perjalanan Wisata

JAKARTA, Indonesia, 4 Juli, 2024 /PRNewswire/ -- uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL), mobile data traffic sharing marketplace yang pertama dan terkemuka di dunia, bersama Plaza Premium Group (PPG), pionir dan pemimpin industri airport hospitality, berpartisipasi dalam pameran "Travel Meet Asia". Ajang ini berlangsung pada 3-4 Juli 2024 di Indonesia Convention Exhibition, Jakarta. uCloudlink dan PPG berpameran di Stan #A01-02.

Lewat kemitraan strategis ini, uCloudlink dan PPG meningkatkan pengalaman wisatawan global ketika menempuh perjalanan dengan tema "Make travel better with better connection". Kolaborasi ini menyatukan inovasi teknologi uCloudlink dalam konektivitas data seluler dan keahlian PPG dalam menyediakan layanan terpadu bagi Penumpang Pesawat Terbang di Bandara. Kolaborasi tersebut menyediakan composable and open integration architecture agar pelaku bisnis bergerak cepat dan gesit. Maka, kedua pihak akan menciptakan sinergi yang meningkatkan pengalaman penumpang pesawat saat menempuh perjalanan lintaswilayah.

Selain solusi konektivitas seluler 5G, uCloudlink juga memamerkan seri produk "GlocalMe Life" yang baru saja dilansir. Seri produk ini mencakup KeyTracker, RoamPlug, dan UniCord. Berkat produk inovatif tersebut, konsumen digital tetap terkoneksi dengan teman, keluarga, dan pekerjaan, terlepas dari lokasi mereka di dunia. Dengan menawarkan produk yang lebih pintar dan mudah untuk berbagai jenis kebutuhan pengguna, uCloudlink memperluas jangkauan pasar dan membangun penetrasi produk. Tujuannya, mendiversifikasi arus pendapatan dan menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Seri produk GlocalMe Life mengandalkan teknologi Cloud SIM yang telah dipatenkan uCloudlink. Berkat teknologi ini, GlocalMe Life menyediakan koneksi internet yang cepat, reliabel, dan aman di lebih dari 200 negara dan wilayah. Informasi lebih lanjut tentang GlocalMe dan produk-produknya tersedia di www.glocalme.com.

Narahubung Media:

Carina Cheung

Tel: +852-3175-8988

Surel: [email protected]

Tentang UCLOUDLINK GROUP INC.

UCLOUDLINK adalah mobile data traffic sharing marketplace yang pertama dan terkemuka di dunia. UCLOUDLINK juga menjadi pionir model bisnis sharing economy di industri telekomunikasi. Produk dan layanan UCLOUDLINK menawarkan nilai tambah yang unik bagi pengguna layanan data seluler, produsen perangkat keras dan peranti pintar, mobile virtual network operator (MVNO) dan mobile network operator (MNO). Lewat teknologi dan arsitektur cloud SIM yang inovatif, UCLOUDLINK mengubah pengalaman konektivitas data seluler dengan membagikan mobile data traffic allowance yang disediakan operator jaringan pada marketplace-nya. Selain itu, UCLOUDLINK memberikan konektivitas yang reliabel, kecepatan tinggi, dan harga kompetitif. Informasi lebih lanjut: https://www.ucloudlink.com/

Tentang Plaza Premium Group

Plaza Premium Group, berkantor pusat di Hong Kong dan berdiri pada 1998, adalah pionir airport hospitality di dunia. Dengan misi "Make Travel Better", PPG memperkenalkan konsep airport lounge independen yang pertama di dunia. Kini, PPG mengelola jaringan airport lounge terbesar di dunia, serta menawarkan pengalaman lengkap di bandara lewat 13 merek yang terdiri atas lebih dari 1.600 touchpoint di lebih dari 80 bandara internasional serta 30 negara dan wilayah di dunia.

PPG menawarkan sejumlah merek airport lounge—Plaza Premium Lounge & Plaza Premium First, hotel di terminal bandara - Aerotel & Refreshhh by Aerotel, hingga layanan concierge ALLWAYS, berbagai konsep restoran di bandara, program bonus dan keanggotaan global- Smart Traveller, serta travel experience ECOsystem - oneTECO. PPG menjadi pemimpin industri yang mentransformasi pengalaman bandara dengan menghadirkan solusi inovatif yang mengutamakan manusia. Komitmen PPG melampaui portofolio merek yang dikelola. PPG juga menyediakan solusi lounge management dan hospitality untuk maskapai penerbangan, aliansi maskapai penerbangan, dan perusahaan terkemuka di seluruh dunia. PPG berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ternama, seperti American Express, Capital One, Cathay Pacific Airways, SkyTeam, Star Alliance, Visa, dan lain-lain.

Plaza Premium Group sukses memenangkan lebih dari 80 penghargaan sebagai bukti dari pencapaian dan komitmen luar biasa pada keunggulan layanan. PPG bahkan meraih penghargaan bergengsi "World's Best Independent Airport Lounge" di World Airline Awards by Skytrax selama delapan tahun berturut-turut pada periode 2016-2024. TTG Asia juga menggelari PPG sebagai "Best Airport Lounge Operator" pada 2018, 2019, dan 2023. Pada 2020, kantor pusat PPG di Hong Kong meraih sertifikat "ISO 9001:2015". Lebih lagi, Founder & CEO, PPG, Song Hoi-see, dinobatkan sebagai "Ernst & Young Entrepreneur of the Year" dan "Master Entrepreneur of the Year Malaysia" pada 2018.

Didukung lebih dari 5.000 tenaga kerja, PPG melayani lebih dari 20 juta penumpang global setiap tahun. Dengan semangat berinovasi dan mencapai keunggulan, PPG sukses berkembang pesat di seluruh dunia.

Informasi lebih lanjut: https://www.plazapremiumgroup.com/

Ikuti media sosial PPG: FB, IG, @plazapremiumlounge dan WeChat @PlazaPremiumGroup

