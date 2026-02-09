Ukuran Ringkas, Standar Tinggi: Otis Gen3™ Villa Homelift Terbaru Untuk Kenyamanan Hidup Sehari-hari

Desain ringkas Otis Gen3 Villa homelift memudahkan proses instalasi dan hanya memerlukan sedikit ruang di dalam rumah – misalnya, lift ini hanya memerlukan kedalaman pit 30 cm atau 50 cm, tergantung pada persyaratan regulasi setempat. Bagi pemilik rumah yang peduli terhadap lingkungan, lift ini menggunakan sabuk baja berlapis khusus yang dipatenkan, sehingga tidak memerlukan pelumasan minyak. Selain itu, lift ini hemat energi berkat penggunaan mesin magnet permanen tanpa roda gigi (gearless) serta teknologi mode siaga saat perangkat tidak digunakan. Dengan suplai daya fase tunggal (monofasik) yang umum digunakan pada peralatan rumah tangga standar, lift ini juga mudah dipasang dan lebih hemat biaya.

"Pemilik rumah di Indonesia yang mengutamakan keamanan, gaya, dan aksesibilitas kini dapat menghadirkan solusi kelas dunia dari Otis ke dalam rumah melalui Gen3 Villa homelift baru," kata Nicolas Lopez, Senior Vice President dan Managing Director, Otis SEA. "Dibangun di atas platform Otis Gen3 yang telah terbukti, produk ini menggabungkan teknologi canggih, fitur hemat energi, dan opsi desain yang dapat disesuaikan untuk memenuhi standar keselamatan tinggi yang diperlukan untuk homelift dan meningkatkan gaya hidup modern di rumah."

Detail Utama: Indonesia²

Perjalanan maksimum: 18 m / 6 lantai

Kapasitas penumpang: 3–5

Kecepatan perjalanan: hingga 0,4 m/detik

Beban: 250 kg, 320 kg, dan 400 kg

Untuk informasi lebih lanjut tentang Otis Gen3 Villa homelift, kunjungi www.otis.com.

Apa manfaat utama Otis Gen3™ Villa homelift bagi pelanggan?

Keamanan

Gen3 Villa homelift dirancang untuk memberikan pengoperasian yang aman:

Dalam kondisi listrik padam, fitur Automatic Rescue Operation secara otomatis membawa lift ke lantai terdekat sehingga penumpang dapat keluar dengan aman.

secara otomatis membawa lift ke lantai terdekat sehingga penumpang dapat keluar dengan aman. Dalam situasi darurat atau terjebak, penumpang dapat langsung terhubung melalui telepon di dalam kabin dengan seseorang yang telah ditunjuk sebelumnya oleh pemilik rumah untuk mengatur bantuan³.

Fitur child lock⁴ memungkinkan pemilik rumah mengunci tombol luar untuk mencegah anak-anak memanggil lift tanpa pengawasan.

Keandalan

Platform Otis Gen3 yang telah teruji menjadi fondasi Gen3 Villa homelift:

Sistem traksi dan kontroler canggih mendukung desain inovatifnya, sehingga menghasilkan pengoperasian yang halus dan senyap.

Sabuk baja berlapis khusus yang dipatenkan memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan mesin ber tali dan tidak membutuhkan pelumasan minyak. Sabuk ini dimonitor 24/7 oleh sistem Otis Pulse™⁵, yang membantu meminimalkan waktu henti.

Pengalaman Penumpang

Gen3 Villa homelift dirancang dengan prinsip inklusivitas dan menawarkan fitur desain yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna:

Kabin yang luas, bukaan pintu lebar, serta panel kontrol horizontal ergonomis memberikan kemudahan akses, termasuk bagi pengguna kursi roda.

Desain kabin yang dapat disesuaikan tersedia untuk menyesuaikan estetika elevator dengan dekorasi rumah dan gaya arsitektur.

Pilihan tambahan termasuk dinding kaca panorama yang memberikan kesan terbuka dan pencahayaan alami.

Sumber: Laporan Home Elevator Market Trend, Outlook & Forecast 2025–2035. Angka ini berlaku di Indonesia pada saat penulisan. Fitur produk dan ketersediaan dapat berbeda di setiap negara. Untuk informasi spesifik, hubungi perwakilan Otis Anda. Pelanggan harus menyediakan perangkat telepon di kabin dan mengaktifkannya sebelum digunakan. Fitur child lock memerlukan aktivasi oleh pemilik rumah setelah instalasi. Fitur dapat digunakan jika memiliki kontrak perawatan.

Tentang Otis

Otis memberikan kebebasan bagi orang-orang untuk terhubung dan berkembang di dunia yang lebih tinggi, cepat, dan cerdas. Sebagai pemimpin global dalam manufaktur, instalasi, dan layanan elevator serta eskalator, kami menggerakkan 2,4 miliar orang per hari dan memelihara sekitar 2,4 juta unit pelanggan di seluruh dunia – portofolio layanan terbesar di industri. Anda dapat menemukan kami di bangunan paling ikonik di dunia, serta gedung hunian dan komersial, pusat transportasi, dan di mana pun orang bergerak.

Berkantor pusat di Connecticut, AS, Otis memiliki 72.000 karyawan, termasuk 44.000 profesional lapangan, yang semuanya berkomitmen untuk memproduksi, memasang, dan memelihara produk guna memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dan penumpang di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Pelajari lebih lanjut di www.otis.comdan ikuti kami di LinkedIn, YouTube, Instagram, dan Facebook @OtisElevatorCo.

