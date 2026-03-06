Otis Tunjuk Nicolas Lopez sebagai President, Asia Pasifik

Sebagai President, APAC, Lopez akan memimpin bisnis dan aktivitas operasional Otis di seluruh Asia, kecuali Tiongkok Raya. Ia bertanggung jawab mendorong pertumbuhan dan transformasi dengan meningkatkan fokus pada pelanggan dan keunggulan operasional di bidang layanan, modernisasi, peralatan baru, manufaktur, dan inovasi. Selain itu, ia akan memperkuat portofolio regional, tenaga kerja, serta hubungan dengan pelanggan.

"Kita membutuhkan teknologi canggih, keahlian teknis yang kuat, dan dedikasi tinggi untuk memindahkan jutaan orang secara aman dan andal setiap hari di Asia Pasifik," ujar Lopez. "Saya bangga memimpin tim yang telah meraih kepercayaan pelanggan dan pengguna. Kami tidak pernah menganggap kepercayaan ini sebagai hal yang biasa, dan selalu berupaya memenuhi harapan mereka."

Lopez sangat berpengalaman dalam bidang komersial, operasional, hukum, dan tata kelola. Selama satu dekade bersama Otis, ia terakhir menjabat Managing Director, Otis Asia Tenggara. Ia juga pernah memimpin operasi distributor di lebih dari 60 negara, serta memegang posisi senior dalam bidang pengembangan bisnis dan kepatuhan regulasi di Asia Pasifik dan Amerika Latin. Lopez juga sempat bekerja hampir satu dekade di bekas induk usaha Otis. Ia meraih gelar MBA dari Universidad del CEMA serta gelar Master of Laws dari Columbia Law School.

Lopez menggantikan Stéphane de Montlivault yang pensiun setelah empat dekade berkarier di Otis. Montlivault berperan penting dalam membangun Otis sebagai pemimpin industri di Asia dan juga turut mendirikan WorkWell Leaders, lembaga nirlaba yang mempromosikan kesehatan mental di tempat kerja.

Tentang Otis

Otis memberikan kebebasan bagi orang untuk terhubung dan berkembang di dunia yang lebih tinggi, cepat, dan cerdas. Sebagai pemimpin global dalam manufaktur, instalasi, dan layanan elevator serta eskalator, Otis menggerakkan 2,5 miliar orang per hari dan memelihara sekitar 2,5 juta unit milik pelanggan di seluruh dunia – portofolio layanan terbesar di industri. Anda dapat menemukan Otis di bangunan paling ikonik di dunia, serta gedung hunian dan komersial, pusat transportasi, dan di mana pun orang bergerak. Berkantor pusat di Connecticut, AS, Otis memiliki 72.000 karyawan, termasuk 44.000 tenaga lapangan, semuanya berkomitmen untuk memproduksi, memasang, dan memelihara produk guna memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dan penumpang di lebih dari 200 negara dan wilayah. Informasi selengkapnya: www.otis.com dan akun-akun media sosial Otis di LinkedIn, YouTube, Instagram serta Facebook @OtisElevatorCo.

SOURCE Otis