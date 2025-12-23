Ulang Tahun ke-9, JULO Telah Salurkan 27 Triliun untuk Modal Usaha hingga Pendidikan

Hingga Desember 2025, JULO telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp27 triliun untuk berbagai kebutuhan. Dari jumlah tersebut, Rp6,3 triliun digunakan untuk kebutuhan modal usaha di berbagai sektor, termasuk kuliner, toko online, hingga jasa. JULO juga mendukung akses pendidikan melalui penyaluran kredit sebesar total Rp1,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran SPP, pembelian seragam, hingga buku pelajaran.

Selain mendukung kegiatan usaha dan pendidikan, JULO juga membantu lebih dari 154 ribu pengguna mewujudkan tempat tinggal yang lebih nyaman melalui pembiayaan dengan tujuan renovasi rumah dengan total Rp1 triliun. Sebanyak 195 ribu pengguna lainnya juga telah memanfaatkan limitnya senilai total Rp755 miliar untuk biaya kesehatan, mulai dari tebus resep hingga konsultasi dokter di ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Anisa, pengguna JULO sejak 2023, memanfaatkan limit kreditnya untuk mewujudkan keinginan memulai usaha. "Saya sudah lama ingin mulai usaha kecil-kecilan untuk tambahan penghasilan dan tabungan. Setelah dapat limit di JULO, saya langsung pakai untuk modal usaha. Prosesnya cepat, tidak ribet, dan langsung cair. Sampai sekarang, usaha makanan ringan yang saya jalankan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan tiap bulan," ungkapnya.

Dengan limit hingga Rp50.000.000 yang dapat digunakan berulang kali, JULO memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengelola berbagai kebutuhan keuangan secara bersamaan. Gita L , pengguna JULO asal Semarang sejak 2023, memanfaatkan limitnya untuk kebutuhan usaha dan pendidikan anak. "Saya pakai JULO untuk perputaran kas bisnis agar operasional lancar. Di saat yang bersamaan, pernah ada kebutuhan sekolah anak yang cukup besar, jadi saya pakai limit JULO lagi. Selama ini semuanya lancar karena saya selalu membayar sebelum jatuh tempo begitu ada pemasukan," ungkapnya.

Tak hanya berfokus pada pembiayaan, JULO juga menghadirkan kemudahan pembayaran sebagai bagian dari komitmen terhadap inklusi keuangan yang berkelanjutan. Dengan bunga rendah mulai dari 0,1% per hari, pengguna memiliki fleksibilitas untuk mencicil saat gajian, memperoleh berbagai keuntungan saat melakukan pembayaran lebih awal, serta memilih berbagai metode pembayaran, mulai dari autodebit hingga pembayaran melalui minimarket.

Didukung oleh skema pembiayaan yang bertanggung jawab dan sistem pembayaran yang mudah diakses, JULO berhasil menjaga Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) di angka 98,69% per November 2025, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur JULO, Harri Suhendra, menyampaikan, "Selama sembilan tahun perjalanan JULO, kami melihat langsung bagaimana akses pembiayaan yang tepat dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya. Kepercayaan dan loyalitas para pengguna menjadi cerminan bahwa upaya kami dalam mendorong inklusi keuangan telah memberikan dampak yang nyata. Ke depan, JULO akan terus memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat literasi agar pemanfaatan kredit dapat dilakukan secara aman, sehat, dan bertanggung jawab."

Untuk menjangkau lebih banyak pengguna, JULO resmi menghadirkan aplikasinya di platform iOS pada tahun 2025, melengkapi layanan yang sebelumnya dioptimalkan di platform Android. Seiring dengan perluasan tersebut, JULO juga secara konsisten memperkuat aspek keamanan dan perlindungan data pengguna dengan memperbarui sertifikasi bertaraf internasional, termasuk menyelesaikan audit ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 dengan hasil yang memuaskan pada tahun 2025.

Tentang JULO

JULO adalah perusahaan finansial teknologi inovatif karya anak bangsa yang berkomitmen untuk memberikan solusi akses kredit digital berbasis aplikasi smartphone kepada masyarakat di Indonesia. Akses kredit yang mudah dan terjangkau akan membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan finansial, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan produktivitas dan mendorong perputaran perekonomian negara. JULO juga menjadi salah satu perusahaan finansial teknologi pertama yang menyediakan proses credit underwriting berbasis digital secara nasional dan platform risk assessment untuk memproses pengajuan kredit konsumen dan menentukan kelayakan kredit melalui aplikasi smartphone.

Didirikan pada akhir tahun 2016, pinjaman JULO saat ini dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan JULO berbasis di Jakarta dan didukung oleh perusahaan-perusahaan modal ventura terkemuka meliputi Credit Saison, Skystar Capital, Saratoga Investama, East Ventures, Quona Capital, Central Capital Ventura, MDI Ventures dan Gobi Partners. JULO secara resmi mengantongi izin usaha penyelenggara layanan sesuai surat OJK nomor KEP-16/D.05/2020 pada 19 Mei 2020. Sejak menapaki industri peer-to-peer lending di tanah air, JULO telah mendapatkan berbagai pendanaan yaitu pendanaan seri A dengan nilai US$10 juta di tahun 2018 dan pendanaan seri B senilai US$80 juta di tahun 2022. Pendanaan ini telah membuka kesempatan bagi JULO untuk terus berkembang dan memberikan layanan kredit digital praktis serta mudah dijangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia.

JULO telah di-download oleh lebih dari 10 juta pengguna dan telah menyalurkan kredit digital kepada lebih dari 3 juta nasabah di seluruh Indonesia. JULO berhasil memenangkan beberapa penghargaan melalui komitmen pengembangan sosial, ekosistem bisnis dan lanskap bisnis, seperti Winner Indonesia Fintech Festival (2016), Winner UN Fintech Challenge (2018), Winner of Inclusive Fintech 50 (2019), Financial Inclusion of the Year & Consumer Lending Product of the Year dari Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2024, dan Asia FinTech Awards 2024.

Untuk informasi lebih lanjut terkait JULO, silakan kunjungi website kami di www.julo.co.id.

SOURCE JULO