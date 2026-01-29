ULM Buka Enam Program Dokter Spesialis, Jawab Kebutuhan Kesehatan Masyarakat Kalimantan.

Dalam arahannya pada momen syukuran pembukaan prodi baru, Rektor Prof. Ahmad Alim Bachri menekankan signifikansi capaian ini bukan hanya untuk ULM, tetapi juga untuk penguatan layanan kesehatan nasional secara keseluruhan. Dengan pembukaan enam program sekaligus—sementara perguruan tinggi lain di Kalimantan rata-rata hanya mendapat satu program—ULM membuktikan diri sebagai institusi terdepan dalam pengembangan pendidikan kedokteran di kawasan. Penambahan ini membawa total program spesialis FKIK ULM menjadi 14 program, sekaligus menjadi pembuka pertama program subspesialis.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan dokter spesialis. ULM diharapkan menjadi episentrum pengembangan pendidikan kedokteran spesialis, khususnya melayani kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan spesialistik. Manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat adalah peningkatan kualitas diagnostik, terapi komprehensif, dan aksesibilitas layanan kesehatan khusus tanpa perlu ke pulau Jawa.

Namun, Rektor juga menegaskan bahwa pencapaian ini sekaligus membawa tanggung jawab besar. ULM harus memastikan kualitas pendidikan melalui akreditasi berkelanjutan, penerimaan mahasiswa berkompeten, dan penguatan sumber daya manusia pendukung. Rektor mendorong calon mahasiswa memanfaatkan skema beasiswa pemerintah daerah dan LPDP, serta menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memenuhi standar fasilitas pendidikan.

Melalui inisiatif ini, Universitas Lambung Mangkurat menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesehatan spesialistik nasional. Kehadiran program-program berkualitas ini akan memberdayakan masyarakat Kalimantan dan sekitarnya dengan akses lebih baik ke layanan kesehatan profesional dan terpercaya.

