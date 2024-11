Unika Atma Jaya dan Knowledge Catalyst, Luncurkan Platform Mahasiswa Berbasis Blockchain di Hari Inovasi Indonesia

JAKARTA, Indonesia, 1 November 2024 /PRNewswire/ -- Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya dan Knowledge Catalyst yang merupakan sebuah perusahaan di bidang teknologi dari Singapura meluncurkan platform inovatif berbasis blockchain yang dapat memperkuat sistem manajemen catatan akademik serta meningkatkan konektivitas antar-institusi.

Platform yang diluncurkan ini juga memungkinkan bagi mahasiswa untuk menyimpan, mengakses, dan dan membagikan dokumen akademik yang terverifikasi, seperti transkrip dan ijazah, dengan aman kepada pemberi kerja, antar universitas, dan mitra industri.

"Kami bangga dan senang dapat memperkenalkan sistem yang aman dan transparan ini untuk pengelolaan catatan akademik di Unika Atma Jaya. Langkah strategis ini bermanfaat untuk membangun ekosistem dunia pendidikan dan dapat meningkatkan daya saing di pasar global," ujar Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia.

Lebih lanjut, Dr. Yohanes Eko juga menjelaskan bahwa platform ini dapat meningkatkan standar pengelolaan dokumen di institusi pendidikan dan mencegah terjadinya kasus pemalsuan data, serta yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Platform ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin digital, menjadikan institusi sebagai pemimpin dalam inovasi pengelolaan data akademik. Dengan akses real-time ke dokumen terverifikasi, platform ini mempercepat proses rekrutmen, memperkuat reputasi institusi, dan membuka peluang kolaborasi antar lembaga.

Regina Kanani, Director of Product Knowledge Catalyst, menambahkan, "Kemitraan dengan Unika Atma Jaya merupakan awal hubungan yang baik dan dapat memberikan dampak dalam menciptakan ekosistem akademik yang terpercaya dan menghasilkan lulusan dengan kredensial yang diakui secara internasional."

Tentang Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) yang berdiri tanggal 1 Juni 1960 kini memiliki 20 program studi sarjana (S1) dan 14 program Pascasarjana serta 4 Prodi Profesi. Berbagai penghargaan telah diraih antara lain tahun 2019 meraih kategori tertinggi pada bidang Social Responsibility dan Employability, serta bintang lima untuk kategori online learning pada tahun 2020, versi lembaga peringkat dunia berbasis di London, QS Stars. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya memiliki tiga lokasi yaitu kampus, yaitu; Kampus Semanggi sebagai Excellence for Nation Development (pusat kajian Bisnis, Pemerintahan dan Masyarakat), Kampus Pluit sebagai Excellence for Health Development (pusat pendidikan Kedokteran dan Farmasi berkualitas internasional dan Rumah Sakit Atma Jaya), dan Kampus BSD sebagai Excellence for Human Development (pusat pengembangan dan pembentukan karakter mahasiswa sebagai penerus bangsa).

Tentang Knowledge Catalyst

Knowledge Catalyst (KC) adalah platform ekosistem digital yang membantu berbagai pihak di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan keberlanjutan untuk mengelola data dan kredensial dengan aman dan terpercaya. Teknologi KC memungkinkan institusi, perusahaan, dan individu berinteraksi dengan lebih transparan dan terjamin, serta mematuhi aturan dan standar yang berlaku. KC berkembang pesat dan membawa perubahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan identitas digital secara inovatif.

