Upacara Peletakan Batu Pertama The Kayon Villas Tirta Gangga: Resort Mewah Berkonsep Eco-Conscious dan Sustainable Luxury Siap Hadir pada 2026

BALI, Indonesia, 3 September 2024 /PRNewswire/ -- The Kayon Hotels & Resorts dengan bangga mengumumkan pelaksanaan upacara peletakan batu pertama untuk The Kayon Villas Tirta Gangga, sebuah resort mewah yang mengusung konsep eco-conscious dan sustainable luxury. Acara yang berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2024 ini diselenggarakan di lokasi pembangunan The Kayon Villas Tirta Gangga di Desa Ababi, Karangasem.