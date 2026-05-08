USANA Adakan Spa & Wellness Retreat Inspiratif Untuk Mendukung Perempuan di Asia Pasifik

Acara ini berpusat pada merek perawatan kulit Celavive milik USANA dan merayakan pencapaian para Brand Partner wanita USANA.

PHUKET, Thailand, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- USANA mengakhiri rangkaian acara spa and wellness retreat perawatan kulit Celavive yang sangat dinantikan di Club Med Phuket pada tanggal 22-24 April 2026. Acara ini mempertemukan 79 Brand Partner USANA yang terkemuka dari sembilan pasar di Asia Pasifik, antara lain Australia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan dan Thailand.

USANA Hosts Inspiring Spa & Wellness Retreat to Empower Women Across Asia Pacific Attendees giving back to the Phuket community through the USANA Foundation

Retret ini adalah perayaan yang luar biasa bagi perempuan, kepercayaan diri, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi - yang menghadirkan pengalaman yang jauh lebih dari sekedar perawatan kulit. Acara yang dirancang sebagai perjalanan kesehatan yang imersif ini menciptakan kesempatan yang bermakna bagi perempuan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri dan merayakan kesejahteraan pribadi maupun ekspresi diri.

79 peserta berkualifikasi yang mewakili Komunitas Celavive yang dinamis dan berkembang ini masing-masing berperan penting dalam memupuk kepercayaan, memicu percakapan bermakna, dan menciptakan peluang bagi perempuan untuk terhubung melalui minat yang sama dalam hal kecantikan, kesehatan, dan perawatan pribadi. Meskipun beberapa peserta hadir sendirian dan lainnya sebagai anggota tim, semuanya pulang dengan tujuan baru.

"Komunitas Celavive dibangun berdasarkan keyakinan yang sederhana namun kuat - kami bukan hanya istri, anak perempuan, dan ibu. Setiap perempuan berhak mempercayai impiannya lagi dan merangkul sosok perempuan yang kuat dalam diri mereka," kata Vivienne Lee, Wakil Presiden Regional USANA di Asia Pasifik. "Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi, bangkit, bersinar, dan menjadi perempuan seperti yang seharusnya Anda wujudkan." Inilah inti dari Komunitas Celavive - perempuan bangkit bersama-sama."

"Setelah merancang dan menyelenggarakan Celavive Spa & Wellness Retreat pertama, sangat penting bagi kami melihat visi Komunitas Celavive menjadi kenyataan," kata Lee Yee Pei, Direktur Eksekutif Pemasaran Regional USANA di Asia Pasifik. "Bertemu dan berinteraksi dengan Brand Partner perempuan dari seluruh Asia Pasifik sangat mengharukan bagi saya karena kami menciptakan komunitas berlandaskan tujuan yang kuat. Pencapaian penting ini terwujud berkat kerja sama dan komitmen semua tim kami di 11 pasar, dan saya bangga memimpin upaya regional ini bersama tim yang penuh semangat yang mempercayai visi tersebut dan bekerja sama untuk menciptakannya. Bersama-sama, saya harap kita membangun Komunitas Celavive dan menciptakan dampak yang jauh lebih besar bagi perempuan di Asia Pasifik."

Di sepanjang acara selama tiga hari, peserta mengikuti program yang dirancang dengan cermat dan berfokus pada kesehatan, koneksi, pengakuan, dan pemberdayaan. Kegiatannya antara lain perawatan spa eksklusif, sesi perawatan diri, momen bercerita, dan pengalaman membangun komunitas - semua ini memperkuat komitmen USANA untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana perempuan merasa dihargai, dirayakan, dan terinspirasi.

Bekerja sama dengan USANA Foundation, acara ini berdampak pada peserta sekaligus mendukung Phuket Sunshine Village, yang mencerminkan dedikasi bersama untuk berkontribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara bermakna.

Bukan hanya acara penghargaan, Celavive Spa & Wellness Retreat mewakili komunitas yang berkembang yang berpusat pada pemberdayaan dan koneksi. 79 duta Celavive pulang dengan koneksi baru, berbagi pengalaman, dan inspirasi untuk terus membangun komunitas di mana perempuan saling mendukung dan bersinar dengan penuh percaya diri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang USANA dan rangkaian produk nutrisi maupun perawatan kulitnya, harap kunjungi USANA.com.

Tentang USANA

USANA (NYSE: USNA) menyediakan produk nutrisi dan gaya hidup berkualitas selama lebih dari 30 tahun. Mulai dari suplemen yang diproduksi di pabriknya hingga produk perawatan kulit merek Celavive dan produk hidup sehat, USANA berkomitmen untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan lebih bersemangat.

Ketahui masa depan nutrisi di USANA.com atau baca ilmu pengetahuan di AskTheScientists.com.

Kontak Media:

(801) 954-7645

media(at)USANAinc(dot)com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974281/USANA_Host.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974282/USANA_Attendees.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2755814/USANA_Logo.jpg

SOURCE USANA