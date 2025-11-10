VT Markets Dorong Perubahan Positif di Asia dengan Mendonasikan Bola untuk Sepak bola bagi Generasi Muda di Indonesia

Sebagai bagian dari program tersebut, VT Markets mendonasikan bola untuk olahraga sepak bola ke berbagai sekolah di Asia. Lewat donasi ini, VT Markets membuka semakin banyak kesempatan bagi anak-anak yang ingin berolahraga, belajar bekerja sama dalam tim, dan merasakan keseruan bermain sepak bola.

Ketika bola-bola tersebut tiba di MI Al Ikhlash Jatipadang, para guru menyampaikan bahwa para siswa sangat antusias. Halaman sekolah pun segera dipenuhi dengan tawa dan semangat bermain, menunjukkan sebuah perbuatan sederhana dapat mendatangkan motivasi dan kegembiraan.

Program ini merupakan bentuk komitmen VT Markets dalam mendukung pendidikan dan pembinaan generasi muda di Asia. Setiap inisiatif CSR yang dijalankan VT Markets ingin menciptakan nilai berkelanjutan dan membangun lingkungan yang mendorong siswa untuk belajar, berkembang, dan mewujudkan cita-citanya.

Seiring dengan ekspansi global, VT Markets tetap memprioritaskan kontribusi kepada masyarakat lokal sebagai bagian penting dari identitas perusahaan. Berbagai inisiatif CSR lain juga tengah ditempuh VT Markets di kawasan Asia dan wilayah lain. Inisiatif tersebut menegaskan komitmen VT Markets untuk memastikan bahwa kemajuan yang tercapai bersifat inklusif dan berdampak nyata.

Tentang VT Markets

VT Markets adalah broker multiaset yang memiliki izin resmi dan menjangkau lebih dari 160 negara. VT Markets sukses meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk "Best Online Trading" dan "Fastest Growing Broker". Agar layanan trading mudah diakses semua pihak, VT Markets menawarkan akses terhadap lebih dari 1.000 instrumen finansial. Klien VT Markets juga memperoleh pengalaman trading yang mudah melalui aplikasi seluler yang memenangkan penghargaan.

Informasi selengkapnya tersedia di situs resmi VT Markets atau dengan menghubungi alamat surel [email protected] . Anda juga dapat mengikuti akun media sosial VT Markets di Facebook , Instagram , atau LinkedIn .

SOURCE VT Markets