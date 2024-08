Vymo Mendapat Pengakuan di Gartner® Market Guide for Sales Engagement Applications 2024

BANGALORE, India, 7 Agustus, 2024 /PRNewswire/ -- Vymo adalah platform keterlibatan penjualan pilihan untuk lembaga keuangan. Vymo mendapat pengakuan dalam laporan Gartner® Market Guide for Sales Engagement Applications 2024 untuk ketiga kalinya.

Platform inovatif Vymo berakar pada kemampuannya menyelesaikan kasus penggunaan utama khusus industri di bidang asuransi dan perbankan, dengan bantuan AI dan pedoman industri.

Vymo menjadi solusi teknologi pilihan bagi lembaga keuangan, dengan menghadirkan pengalaman keterlibatan penjual yang mengutamakan perangkat seluler dan berbasis data kepada penjual melalui otomatisasi tugas pekerjaan dan menangani aktivitas mereka serta memberikan wawasan terinci kepada pemimpin penjualan untuk mendukung tenaga penjual mereka agar menjadi lebih produktif. Dengan menggabungkan banyak data dan kekuatan machine learning, platform ini mampu memandu penjual melalui wawasan penjualan berorientasi hasil dan strategi tenaga penjualan berkinerja terbaik untuk mentransformasi penjualan di tingkat perusahaan.

Vymo adalah solusi khusus untuk perusahaan penjualan terdistribusi di sektor perbankan, jasa keuangan, dan asuransi yang berfokus untuk menghadirkan pengalaman jarak jauh yang luar biasa.

Gartner mencatat, "Sales Engagement Applications (SEA) menyederhanakan cara penjual melakukan penjualan dan alur kerja transaksi berskala besar. SEA mengoptimalkan produktivitas penjual dengan memadukan tiga kemampuan utama ke dalam satu antarmuka: keterlibatan multi saluran (misalnya email, suara, SMS, video, media sosial), pelaksanaan alur kerja ke luar, dan otomatisasi/AI yang hemat waktu. Penjual mengandalkan SEA untuk menyederhanakan panduan tentang siapa yang harus dilibatkan dan kapan, pengiriman pesan apa yang harus digunakan, selagi mencatat aktivitas penjualan ke platform Sales Force Automation (SFA)."

"Kami senang sekali. Ini ketiga kalinya Vymo mendapatkan pengakuan dari Gartner. Kami percaya, pengakuan ini diberikan untuk komitmen kami dalam meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan penjualan - bagi lembaga keuangan, dalam mendapatkan pelanggan baru, memperkuat hubungan, dan meningkatkan laba," kata Yamini Bhat, CEO Vymo.

Hanya dalam waktu enam minggu setelah diluncurkan, Vymo sangat bermanfaat bagi agen yang menghadapi konsumen, manajer, dan pemimpin penjualan dengan mendongkrak tingkat Penggunaan Aktif Harian (DAU) yang luar biasa sebesar 75%, setara dengan aplikasi konsumen besar seperti Instagram dan Slack. Saat ini Vymo bermitra dengan lebih dari 70 bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan jasa keuangan terkemuka di dunia.

Tentang Vymo

Vymo adalah Platform Keterlibatan Penjualan pilihan bagi 350.000 tenaga penjualan di lebih dari 70 Institusi Keuangan Global seperti AIA, Berkshire Hathaway, Generali, AXA, Sunlife, dan HDFC Bank. Vymo meningkatkan produktivitas secara menyeluruh, melalui dorongan dan intervensi di sepanjang siklus hidup pelanggan. Vymo mendapat pendanaan lebih dari $45 juta dari Peak XV Partners, Emergence Capital, dan Bertelsmann India Investments. Vymo meraih penghargaan 'Demo Day' dari CB Insights dan 'AI for All' dari Microsoft.

