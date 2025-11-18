Weibo Cultural Exchange Night 2025 Hadir di Singapura, Perkuat Resonansi Budaya Global

Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 tamu, termasuk pesohor, atlet, pemimpin bisnis, serta tokoh filantropi. Rangkaian kegiatan mencakup resepsi, sesi interaktif, pertunjukan seni, dan sesi penghargaan yang memadukan unsur budaya, serta menghadirkan pengalaman yang imersif. Acara ini juga menjadi buah bibir di media daring, melibatkan penonton melalui komentar dan tagar, sehingga memperluas dampak kultural di kalangan audiens di berbagai layar.

Mengikuti jejak edisi sebelumnya yang digelar pada tahun ini, acara puncak di Singapura membuktikan kemampuan Weibo dalam memperluas aspirasi budaya dan meningkatkan interaksi audiens global. Ketiga edisi Weibo Cultural Exchange Night 2025 menegaskan peran platform ini dalam meningkatkan jangkauan internasional, mendorong interaksi lintasnegara, serta menghubungkan berbagai perusahaan dengan misi tanggung jawab sosial dan pengaruh budaya. Melalui pertunjukan, kehadiran artis, dan interaksi sosial, acara ini menjadi ekspresi budaya regional dan membentuk narasi bersama dengan pendekatan "kebudayaan yang didukung hiburan".

Acara yang berlokasi di Singapura ini juga menjadi momen peluncuran perdana "Corporate ESG Ranking" versi Weibo. Pemeringkatan ini menyoroti kinerja berbagai perusahaan dari sisi pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan komunikasi budaya. Inisiatif ini ingin mempererat kepercayaan lintasbudaya dan menyediakan platform visibilitas yang kredibel bagi brand yang ingin terhubung dengan beragam pasar lewat cara-cara yang autentik. Penghargaan diberikan kepada kontribusi di bidang tanggung jawab sosial, termasuk penghargaan sosial untuk dunia hiburan, olahraga, dan budaya, serta penghargaan ESG untuk perusahaan berdasarkan sejumlah indikator, seperti tanggung jawab lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan karyawan.

Weibo Cultural Exchange Night menjadi platform perintis yang mengubah aktivitas pertukaran budaya lintasnegara dengan memadukan narasi digital, narasi regional, dan partisipasi generasi muda. Dengan menghadirkan lembaga budaya global, artis, selebritas, dan pemimpin lintasindustri, acara ini melibatkan sosok-sosok yang familier untuk menjembatani perbedaan budaya, membangkitkan nostalgia anak muda, menyoroti tren klasik dan baru, serta menciptakan ruang bagi kreator dunia untuk berdialog dan berkolaborasi secara lintaswilayah.

Pertukaran budaya lintasnegara umumnya hadir dalam bentuk forum atau kegiatan di sebuah industri. Untuk itu, platform komprehensif seperti Weibo Cultural Exchange Night menjadi acara yang jarang ditemui. Sebagai bagian dari strategi internasionalisasi Weibo untuk menjembatani perbedaan budaya melalui hiburan, acara ini memperkuat pertukaran dan kolaborasi kreatif antara Tiongkok dan Asia Tenggara, sekaligus memperluas akses global terhadap ekspresi budaya Asia. Ke depan, acara ini akan diperluas ke lebih banyak negara dan wilayah, mengeksplorasi model baru untuk pertukaran global yang inklusif dan kolaborasi kreatif lintasnegara.

Tentang Weibo

Weibo adalah platform media sosial terkemuka untuk membuat, membagikan, dan menemukan konten daring. Weibo mendukung ekspresi diri publik secara real-time lewat platform interaksi sosial, agregasi konten, dan distribusi konten. Pengguna dapat membuat dan mengunggah konten multimedia maupun tulisan panjang. Berkat model asimetris, pengguna bisa mengikuti akun lain, berkomentar, dan membagikan ulang konten. Interaksi di Weibo bersifat sederhana, asimetris, dan terdistribusi sehingga sebuah unggahan berkembang menjadi percakapan viral secara real-time.

