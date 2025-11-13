Wellness Innercell Berekspansi ke Pasar Indonesia

SEOUL, Korea Selatan, 13 November 2025 /PRNewswire/ -- Perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di sektor manufaktur kosmetik dan distribusi suplemen kesehatan, Wellness Innercell, segera merambah Indonesia melalui saluran home shopping. Produk unggulan Wellness Innercell, suplemen kesehatan "Joint Care", akan tampil di beberapa saluran home shopping utama di Indonesia pada periode Oktober-November tahun ini.

Lewat tayangan di saluran home shopping lokal, Wellness Innercell ingin memperkenalkan keunggulan suplemen kesehatan asal Korea kepada konsumen Indonesia sekaligus meningkatkan profil merek di kawasan Asia Tenggara. Didukung populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar masif dengan konsumen yang semakin meminati produk suplemen kesehatan dan kebugaran sehingga menjadi salah satu wilayah yang paling potensial untuk ekspansi bisnis.

Seorang perwakilan dari Wellness Innercell menyampaikan, "Ekspansi kami ke segmen home shopping di Indonesia bukan hanya untuk menjual produk, namun juga strategi memperkuat jangkauan global suplemen kesehatan Korea dan membangun basis baru untuk pengembangan pasar. Kami berencana mengembangkan rantai pasok yang stabil melalui kemitraan dengan distributor lokal serta terus memperluas lini produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia."

Saat ini, Wellness Innercell telah mengekspor produk-produknya ke Amerika Serikat dan ingin memperluas jaringan distribusi di seluruh Asia Tenggara, berawal dari Indonesia. Wellness Innercell juga akan menerapkan strategi lokalisasi yang dikombinasikan dengan program pemasaran digital guna memperkuat posisi di pasar global.

SOURCE Wellness Innercell