WEPACK 2026 Tampilkan Masa Depan Industri Kemasan Melalui Delapan Pameran Terintegrasi di Shenzhen

Terus berkembang selama lebih dari dua dekade, WEPACK kini menjadi platform terintegrasi yang mencakup bahan baku hulu industri, peralatan konversi, material kemasan, produk jadi, hingga layanan terkait. Melalui delapan pameran yang digelar secara bersamaan, WEPACK menghadirkan platform terpadu bagi pelaku industri untuk menjajaki tren pasar, menemukan peluang bisnis, serta membangun kemitraan strategis.

Partisipasi Global Mendorong Penjajakan Peluang Bisnis Secara Efisien

WEPACK 2026 menghadirkan peserta pameran dari tujuh kategori utama, termasuk peralatan konversi untuk karton bergelombang dan karton lipat, teknologi cetak digital dan pascacetak, label dan kemasan fleksibel, kertas industri dan material khusus, kontainer kemasan, teknologi kemasan untuk produk pangan, serta sistem otomatisasi dan logistik.

Ajang ini diperkirakan menarik lebih dari 100.000 pengunjung profesional, termasuk lebih dari 7.000 pembeli luar negeri dan 7.000 agen internasional di lebih dari 130 negara dan wilayah. Profil pengunjung mencakup pemilik merek dan pengambil keputusan, pelaku konversi dan percetakan, pemasok material dan peralatan, serta perusahaan desain dan penyedia layanan pihak ketiga.

Dengan memanfaatkan lokasi strategis di Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, WEPACK menjadi gerbang menuju pasar utama di sepanjang wilayah Belt and Road sehingga membantu peserta pameran memperluas jangkauan global dan menjalin koneksi dengan kawasan yang berkembang pesat di Asia dan sekitarnya.

Sesi-Sesi Utama yang Menampilkan Inovasi Industri

Beragam acara unggulan dan zona inovasi akan menjadi pusat perhatian selama pameran berlangsung. Kegiatan internasional seperti Indonesia Day, India Day, dan Vietnam Day akan meningkatkan komunikasi serta kolaborasi lintasnegara.

Lebih lagi, Digital Carnival 3.0 menghadirkan pengalaman imersif yang mencakup seluruh proses, "mulai dari pemesanan hingga produk jadi". Melalui sesi ini, pengunjung dapat menyelesaikan seluruh proses tersebut—mulai dari pemesanan daring (online), pencetakan, hingga pengiriman produk akhir—dalam waktu 15 menit di zona khusus untuk karton bergelombang, karton lipat, dan label. Rangkaian forum pendukung turut mengulas tren "produksi skala kecil dengan respons cepat", melibatkan sejumlah perusahaan terkemuka yang berbagi pengalaman tentang praktik nyata di lapangan.

Keberlanjutan menjadi fokus utama melalui inisiatif "Green & Low-Carbon Dual Engine". Plant Fiber & Food Packaging Manufacturing Technology Expo akan menampilkan inovasi seperti pencetakan bubur kertas (pulp), material high-barrier tanpa plastik, serta pelapis food-grade. Sementara itu, pameran Folding Carton akan menghadirkan zona khusus Netralitas Karbon dan meluncurkan "China Packaging Carbon Footprint White Paper" sebagai panduan praktis tentang penurunan emisi dan kepatuhan regulasi.

Selain itu, WEPACK akan melansir zona baru yang berfokus pada peralatan industri yang bernilai tambah tinggi dan otomatisasi, menampilkan sederet teknologi seperti inspeksi visual berbasiskan AI, robotic palletizing, serta sistem MES/WMS yang membantu produsen meningkatkan efisiensi dan mengatasi tantangan tenaga kerja.

Peluncuran "Red Book" Industri sebagai Pedoman Transformasi Hijau

Peluncuran "2026 Packaging Market Demand Evolution Report" juga menjadi salah satu sorotan utama dalam WEPACK 2026. Publikasi ini disusun oleh RX bersama D&B Consulting. Dikenal di kalangan industri sebagai "Red Book", publikasi ini menyajikan wawasan strategis terkait permintaan pasar, tren regulasi, serta jalur transformasi berkelanjutan. Dengan demikian, publikasi ini menjadi pedoman praktis bagi perusahaan kemasan dalam menghadapi regulasi perdagangan global sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru.

Menjelang pembukaan, WEPACK 2026 siap mempertemukan komunitas industri kemasan global di Shenzhen, serta menghadirkan platform visioner untuk inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan bisnis.

SOURCE RX (China) Investment Co., Ltd