Wondershare Hadirkan Inovasi Perangkat Lunak Kreatif Berbasis AI di INTI 2025, Dukung Ekosistem Digital dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Sebagai negara dengan ekonomi digital yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, Indonesia menargetkan visi untuk menjadi "Bangsa Digital" pada 2035. Teknologi AI menjadi kunci untuk mewujudkan visi ini, serta menciptakan peluang baru bagi para kreator, pendidik, dan pelaku bisnis. Melalui kehadiran di INTI 2025, Wondershare menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif Indonesia — membantu para kreator, pendidik, dan perusahaan memanfaatkan AI untuk mengubah ide menjadi dampak nyata.

Kreativitas Berbasis AI

Pada ajang INTI, booth pameran Wondershare telah menarik antusiasme banyak pengunjung yang tertarik mengeksplorasi masa depan kreativitas berbasis AI. ToMoviee AI memukau para kreator konten berkat alur kerja yang sangat lengkap — mendukung pengguna membuat video, gambar, dan musik dari perintah teks, serta menyesuaikannya dengan pergerakan kamera, pencahayaan, dan gaya sinematik yang diatur AI. Sementara itu, Wondershare Filmora menawarkan fitur-fitur penyuntingan video berbasis AI, termasuk penulisan naskah otomatis dan sintesis suara. Hal ini mempermudah proses produksi dan membantu kreator membuat video profesional secara lebih cepat, mudah, dan kreatif.

Untuk kalangan profesional dan perusahaan, Wondershare mendemonstrasikan peran AI dalam meningkatkan produktivitas dan kolaborasi digital. Wondershare EdrawMax menghadirkan fitur AI Diagram Generator yang secara langsung mengubah deskripsi teks menjadi bagan alur, struktur organisasi, dan diagram bisnis profesional. Fitur ini menjadikan ide kompleks lebih mudah divisualisasikan dan dibagikan. Di sisi lain, Wondershare PDFelement memperkenalkan fitur AI Smart Form Recognition serta AI Summary & Proofreading guna mempercepat pengelolaan dokumen dan kolaborasi tim. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat beralih menuju sarana kerja digital yang lebih cerdas dan efisien.

Mendukung Ekosistem Industri Kreatif di Indonesia

"Ekonomi kreatif Indonesia kini memasuki babak baru setelah AI menggerakkan inovasi dan pertumbuhan," ujar Rocky, Global Head, Government and Enterprise Business, Wondershare. "Melalui partisipasi kami di INTI 2025, kami mempererat kolaborasi dengan mitra lokal untuk mempercepat transformasi digital, serta memberdayakan kreator dan organisasi dengan sarana kerja AI yang meningkatkan kreativitas dan produktivitas."

Solusi berbasis AI dari Wondershare telah banyak digunakan di berbagai industri seperti energi, keuangan, logistik, TI, kedirgantaraan, dan pendidikan. Di Indonesia, Wondershare mengamati pesatnya permintaan dari para pekerja kreatif, pendidik, dan pelaku usaha kecil yang ingin mengintegrasikan AI dalam alur kerja guna meningkatkan efisiensi dan kualitas konten.

Dengan jangkauan global yang semakin luas, Wondershare aktif memamerkan inovasi AI di berbagai ajang teknologi internasional seperti GITEX GLOBAL 2025 (Uni Emirat Arab), GITEX Europe (Berlin), LEAP 2025 (Riyadh), EDIX Tokyo, dan MWC 2025 (Barcelona). Dengan menghadirkan inovasi tersebut ke Asia Tenggara, Wondershare menghubungkan komunitas kreatif di Indonesia dengan jaringan kreator dan inovator berbasis AI di seluruh dunia.

Tentang Wondershare:

Wondershare adalah perusahaan perangkat lunak ternama di dunia yang didirikan pada 2003. Wondershare menawarkan berbagai solusi inovatif yang mendukung kreativitas dan produktivitas. Dengan misi "Creativity Simplified", Wondershare menghadirkan berbagai produk seperti ToMoviee AI, Filmora, dan SelfyzAI untuk penyuntingan video; PDFelement untuk manajemen dokumen; serta EdrawMax dan EdrawMind untuk pembuatan diagram. Memiliki lebih dari dua miliar pengguna aktif di lebih dari 200 negara dan wilayah, Wondershare terus memberdayakan kreator generasi baru melalui perangkat lunak yang intuitif dan sarana kerja kreatif, serta memperluas potensi kreativitas di seluruh dunia.

