Wondershare Berpartisipasi di INTI 2025, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Asia Tenggara Melalui Solusi Perangkat Lunak yang Berbasiskan AI untuk Industri Kreatif

Wondershare, perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan perangkat lunak untuk pekerjaan kreatif dan produktivitas, berpartisipasi dalam ajang yang akan berlangsung di Jakarta International Expo pada 28–30 Oktober 2025 ini. Mengusung tema "More AI, More Efficiency", pengunjung dapat menemui Wondershare di Aula A, Booth A3-47B. Di pameran ini, Wondershare akan menampilkan berbagai solusi AI yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menyederhanakan alur kerja, dan mendorong inovasi digital di berbagai sektor.

Di INTI 2025, Wondershare akan memamerkan lima produk unggulan:

ToMoviee AI – platform terpadu berbasiskan AI untuk membuat video, gambar, dan audio dengan hasil visual dan suara realistis, serta pengendalian presisi termasuk gerakan kamera profesional.

Wondershare Filmora – perangkat lunak video kreatif dengan fitur AI canggih yang mendukung proses pembuatan dan penyuntingan konten, dilengkapi lebih dari 2,3 juta aset kreatif.

Wondershare PDFelement – solusi PDF yang praktis dan berbasiskan AI, bekerja cepat, terjangkau, dan mudah digunakan untuk mengedit, mengubah, menandatangani, dan mengelola dokumen PDF.

Wondershare EdrawMax – perangkat lunak profesional untuk membuat diagram dan visualisasi data, menawarkan lebih dari 100.000 templat dan 17.500 simbol, mendukung lebih dari 280 jenis diagram untuk bisnis.

Wondershare Dr.Fone – solusi lengkap untuk perangkat seluler, mencakup pemulihan data, pencadangan data, perbaikan sistem, transfer berkas, serta manajemen perangkat.

Para pengunjung booth Wondershare dapat mengikuti demo produk, lokakarya interaktif, dan sesi konsultasi bersama para ahli. Dengan demikian, para pengunjung bisa memahami langsung cara kerja solusi AI yang mengubah alur produksi video, manajemen dokumen, dan desain grafis. Wondershare juga akan menunjukkan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan pelaku bisnis dari segala skala usaha — mulai startup hingga perusahaan besar — untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dan meningkatkan efisiensi.

"Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat penggunaan teknologi digital yang tercepat di dunia, dan Indonesia memimpin perkembangan ini," ujar Rocky, Global Head, Government and Enterprise Business, Wondershare. "Di INTI 2025, kami ingin memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra lokal dan regional untuk mendorong inovasi berbasiskan AI."

Solusi AI inovatif Wondershare telah banyak digunakan di berbagai sektor penting seperti energi, keuangan, logistik, teknologi informasi, kedirgantaraan, dan pendidikan. Setelah meraih kepercayaan lebih dari satu juta perusahaan inovatif di seluruh dunia, Wondershare terus membuktikan kemampuan dalam menyediakan sarana cerdas dan fleksibel agar berbagai organisasi dapat meningkatkan produktivitas, menyempurnakan alur kerja, dan mempercepat transformasi digital.

Sebagai pameran teknologi dan inovasi B2B yang terbesar di Indonesia, INTI 2025 akan menghadirkan lebih dari 30.000 pembeli profesional, 1.200 ekshibitor, 450 pembicara, dan delegasi dari 18 negara. Maka, INTI 2025 menjadi ajang yang menampilkan inovasi terbaru, memperkuat kolaborasi, serta membangun masa depan AI di seluruh dunia.

Tentang Wondershare:

Wondershare adalah perusahaan perangkat lunak ternama di dunia yang berdiri pada 2003. Wondershare menawarkan berbagai solusi inovatif yang mendukung kreativitas dan produktivitas. Dengan misi "Creativity Simplified", Wondershare menghadirkan berbagai produk seperti Filmora, Virbo, dan SelfyzAI untuk penyuntingan video; PDFelement untuk manajemen dokumen; serta EdrawMax dan EdrawMind untuk pembuatan diagram. Memiliki lebih dari dua miliar pengguna aktif di lebih dari 200 negara dan wilayah, Wondershare terus memberdayakan kreator generasi baru melalui perangkat lunak yang intuitif dan sarana kerja kreatif, serta memperluas potensi kreativitas di seluruh dunia.

SOURCE Wondershare Technology