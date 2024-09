Xiamen C&D Gelar Go-Global Summit 2024 di Xiamen

Ajang ini diikuti lebih dari 1.000 peserta, termasuk perwakilan perusahaan-perusahaan terkemuka yang bergerak di sektor manufaktur, energi baru, barang konsumer, teknologi informasi, dan jasa, serta lembaga keuangan, asosiasi industri, dan media. Ajang ini juga ditayangkan secara langsung di berbagai platform digital sehingga menjangkau lebih dari satu juta audiens.

Sejumlah pembicara ternama pun berpartisipasi, termasuk Wu Xiaobo, penulis terkenal yang mengupas isu finansial, Wang Zhigang, Pendiri Zhigang Think Tank, Qin Shuo, komentator terkemuka yang mengupas humanistic finance, Lin Xueping, Penulis buku "Supply Chain Warfare", serta Joel Ruet, Chairman, French Bridge Think Tank. Sosok-sosok pemuka opini ini berbagi perspektif tentang tema "Supply Chain + Going Global", serta memaparkan strategi dan metodologi penting yang dijalankan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Perspektif tentang Globalisasi dan Peluang Strategis

Di tengah aksi restrukturisasi yang banyak ditempuh pelaku industri global dan rantai nilai industri, sejumlah perusahaan inovatif asal Tiongkok memimpin gelombang baru globalisasi. Maka, ajang ini membahas tren-tren terkini, serta arah globalisasi pada masa depan. Para pakar juga menyajikan paparan praktis seputar bidang-bidang penting, seperti manajemen rantai pasok, pencitraan merek (branding), keuangan, serta integrasi sumber daya.

Wu Xiaobo, lewat paparannya berjudul "Born Global", menjelaskan, perusahaan-perusahaan Tiongkok kini berada dalam titik historis baru sejalan dengan globalisasi yang semakin meluas. Menurutnya, ekosistem harus dibangun lewat platform, dialog, dan kemitraan guna berbagi sumber daya, serta menjalin kolaborasi. Para pembicara sepakat, dari sisi perusahaan-perusahaan Tiongkok, globalisasi tidak hanya berkaitan dengan ekspansi ke pasar baru, namun juga integrasi dengan rantai pasok lokal demi mencapai kemitraan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

Berfokus pada Inovasi Rantai Pasok dan Hasil yang Bermanfaat

Xiamen, tuan rumah China International Fair for Investment & Trade, merupakan pusat pembangunan rantai pasok nasional, serta sentra distribusi komoditas. Ajang ini menggarisbawahi upaya Xiamen untuk memperluas integrasi rantai pasok dan industri, memangkas biaya, meningkatkan efisiensi, serta membangun daya saing baru.

Sebagai salah satu perwakilan di sektor rantai pasok Xiamen, Xiamen C&D aktif menjalankan strategi pertumbuhan di pasar dalam dan luar negeri. Xiamen C&D juga telah membangun jaringan layanan rantai pasok berskala global yang menjangkau lebih dari 170 negara dan wilayah. Dengan demikian, Xiamen C&D kini menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

Di ajang ini, Cheng Dongfang, General Manager, Xiamen C&D, berbagi perspektif tentang tiga prinsip dan tujuh tren rantai pasok yang ingin mendunia. Menurutnya, tiga prinsip utama di balik integrasi dengan pasar internasional adalah globalisasi, spesialisasi, dan lokalisasi. Dia juga membahas tujuh tren baru bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin merambah pasar luar negeri, termasuk peralihan dari globalisasi menuju globalisasi regional, transisi dari aktivitas perdagangan sederhana menuju rantai pasok, serta fokus pada praktik hijau dan rendah karbon.

Membangun Platform Kolaborasi Global

Xiamen C&D memanfaatkan daya saing geografis dan strategis Xiamen untuk menciptakan platform pertukaran informasi, berbagi sumber daya, serta kolaborasi. "Dengan menjalin kemitraan bersama pihak pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, serta pelaku riset di dalam dan luar negeri, kami menyediakan lingkungan kondusif yang mendukung berbagai perusahaan Tiongkok terintegrasi dengan pasar global secara lebih efektif," seperti dipaparkan seorang perwakilan Xiamen C&D.

Sejalan dengan ekspansi global perusahaan-perusahaan Tiongkok, Go-Global Summit 2024 telah menjadi forum penting untuk berbagi wawasan, menjalin kemitraan, serta mempromosikan pertumbuhan internasional yang berkelanjutan. Lewat inisiatif tersebut, Xiamen C&D selalu berkomitmen mendukung perusahaan Tiongkok untuk menghadapi kompleksitas globalisasi, serta mencapai kesuksesan jangka panjang di dunia.

