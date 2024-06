Xinhua Silk Road: Lewat beragam kegiatan yang mengangkat TCM, sebuah kota di Tiongkok Selatan menggerakkan industri kesehatan

Bertepatan dengan Festival Perahu Naga tahun ini, TCM Expo berhasil menarik perhatian luas, bahkan menggelar 12 program investasi baru pada segmen alat-alat medis, pengolahan makanan, pariwisata kebudayaan yang berkaitan dengan sektor kesehatan, serta perkebunan tanaman herbal TCM.

Di sesi pembukaan TCM Expo, Fan Xiaohua, Wakil Wali Kota Yulin, merekomendasikan industri kesehatan lokal kepada para pakar dan pemimpin bisnis yang hadir. Peserta TCM Expo juga menyambut hangat kearifan dan budaya TCM yang ditampilkan lewat sebuah lagu modern.

Sebagai pusat perkembangan TCM di Tiongkok Selatan, Yulin memiliki pasar perdagangan TCM terbesar ketiga di Tiongkok dengan nilai transaksi yang mencapai RMB 12 miliar setiap tahun. Hal ini dipaparkan Wang Chen, Ketua Partai Tingkat Yulin.

Selama 14th TCM Expo berlangsung, pengunjung tak hanya mengeksplorasi produk-produk kesehatan buatan perusahaan lokal, namun juga mengikuti forum kebudayaan tentang TCM, pameran kebudayaan dan produk kreatif TCM, serta pagelaran busana dengan tema Compendium of Materia Medica, serta mencoba akupuntur dan teknik pijat khas Tiongkok.

Menurut Chen Yang, President, Yulin Yinfeng TCM Harbor Investment and Development Co., Ltd., rangkaian kegiatan ini mencerminkan daya tarik TCM, serta menjadi platform yang baik untuk menjalin komunikasi dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Luo Xirong, Wakil Direktur Dinas Kesehatan Kota Yulin, mengajak pengunjung TCM Expo dan "2024 Yulin Dragon Boat Festival Cultural Carnival" agar berkunjung ke pasar yang menjajakan produk herbal bertema Festival Perahu Naga dan cagar budaya tak benda di dekat lokasi acara setelah menonton balap perahu yang menarik.

Tautan: https://en.imsilkroad.com/p/340667.html

SOURCE Xinhua Silk Road