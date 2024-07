Xinhua Silk Road: Pameran porselen putih khas Dehua, Tiongkok, berlangsung di Meksiko

BEIJING, 15 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Sebuah pameran bertajuk "Exhibition and Dialogue: White Porcelain of Dehua, China and Talavera Pottery of Puebla, Mexico" berlangsung di China Cultural Center di Mexico City, ibu kota Meksiko, pada 21 Juni lalu.

Pameran ini menampilkan teknik pembuatan porselen putih khas Dehua dan pesona keramik Talavera khas Meksiko. Setiap barang-barang yang dipamerkan melambangkan kepiawaian artis asal Tiongkok dan Meksiko. Lewat pameran ini, pengunjung bisa mengeksplorasi daya tarik artistik dari kedua negara tersebut.