Xinhua Silk Road: Perjalanan Cita Rasa yang Mengesankan di Museum Fenjiu

Berita ini disediakan oleh

Xinhua Silk Road

05 Apr, 2026, 21:11 WIB

BEIJING, 5 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 1915, satu botol Fenjiu buatan Yiquanyong Distillery—pabrik penyulingan minuman keras yang berlokasi di Shanxi—dibuka di sebuah stan pameran dalam Panama-Pacific International Exposition. Aroma segarnya segera menyebar ke seluruh lokasi acara, memperkenalkan baijiu bercita rasa ringan khas Tiongkok kepada dunia.

Minuman keras bermutu tinggi yang terbuat dari sorgum tersebut—menjadi cikal bakal Fenjiu modern— mencerminkan kearifan tradisional Timur dalam teknik penyulingan baijiu. Berkat keunggulan tersebut, baijiu meraih penghargaan tertinggi dalam sebuah ajang yang berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat, lebih dari satu abad silam.

Sekitar 110 tahun berselang, Museum Fenjiu—menyimpan berbagai penghargaan dan artefak sejarah terkait proses penyulingan Fenjiu—menyambut seorang pengunjung asal Amerika, Ian, yang terkesan dengan cita rasa lembut dari minuman tersebut.

Setelah mencicipi bahan baku Fenjiu dengan kadar alkohol 69% serta Baiyu Fenjiu, Ian semakin mengapresiasi minuman khas Tiongkok yang kini dikenal secara global berkat aroma, rasa, dan keterbukaannya yang unik.

Saat ini, produk Fenjiu—menjadi jembatan budaya bagi para pencinta baijiu di dalam dan luar negeri—telah diekspor ke lebih dari 70 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/350005.html

SOURCE Xinhua Silk Road

