Xinhua Silk Road: Pesta Imlek Pemuda Global 2026 Edisi Vietnam Berlangsung di Hanoi dan Hai Phong, Dorong Pertukaran Generasi Muda

Ajang ini menampilkan integrasi budaya yang erat antara Tiongkok dan Vietnam melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pertunjukan seni budaya, warisan budaya takbenda, serta flash mob di ruang publik. Rangkaian kegiatan tersebut ikut mendorong kedekatan emosional di kalangan generasi muda kedua negara sehingga membawa momentum baru dalam persahabatan Tiongkok–Vietnam pada era baru.

Perayaan yang berlangsung di Hanoi pada 28 Januari lalu menampilkan 12 program seni dan budaya yang memadukan unsur tradisional dan modern, serta karakteristik Tiongkok dan Vietnam. Para seniman dari kedua negara tampil di satu panggung yang sama, menghadirkan harmoni lintasnegara yang mencerminkan semangat kolaborasi pemuda.

Di lokasi acara, pameran warisan budaya takbenda juga digelar. Pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif, seperti menulis kaligrafi dan melukis seni tradisional, sehingga dapat merasakan langsung kekayaan budaya Tiongkok dan Vietnam.

Pada 29 Januari, berbagai kegiatan budaya interaktif berlangsung di taman yang berada di pusat Kota Hai Phong. Seniman muda dan relawan dari Tiongkok dan Vietnam membawa suasana perayaan hingga ke jalan-jalan kota sehingga memperluas jangkauan kemeriahan acara.

Dalam segmen pertunjukan flash mob, kaligrafer dari kedua negara menuliskan karakter Tiongkok yang bermakna keberuntungan, serta harapan baik dalam bahasa Vietnam, sekaligus menyampaikan doa dan aspirasi secara lintasbahasa. Penyanyi dan penari muda membawakan lagu serta tarian yang memadukan unsur budaya Tiongkok dan Vietnam sembari mengajak penonton ikut bergerak mengikuti irama dan memicu tepuk tangan meriah.

Permainan tradisional Tiongkok yang dijuluki pitch-pot (melempar anak panah ke dalam wadah), dinding berisi pesan dan doa, serta berbagai aktivitas interaktif lainnya juga menarik minat banyak warga lokal dan wisatawan. Banyak peserta membagikan momen-momen menarik tersebut melalui media sosial, menciptakan perbincangan hangat baik secara luring maupun daring.

Tautan artikel asli: https://en.imsilkroad.com/p/349441.html

SOURCE Xinhua Silk Road