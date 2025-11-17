YOFC Indonesia Merayakan Hari Jadi Ke-10, Terus Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Inklusif

Sejak berdiri pada 2015, YOFC Indonesia telah berkembang dari lahan industri yang belum dimanfaatkan menjadi pusat manufaktur serat optik dan kabel kelas dunia. Perjalanan ini berawal dari pendirian YOFI di Jakarta, lalu berlanjut dengan pendirian PT Yangtze Optics Indonesia di Karawang pada 2017 — sebuah perkembangan penting yang melengkapi sistem produksi serat optik dan kabel dengan rantai nilai industri yang lengkap bagi YOFC di Indonesia. Setelah mulai memproduksi kabel optik pada 2018 dan menuntaskan ekspansi kapasitas tahap kedua pada 2022, pabrik tersebut kini dilengkapi lini produksi otomatis, serta didukung lebih dari 500 tenaga profesional lokal yang terampil. Hal ini semakin memperkuat posisi YOFC Indonesia sebagai pusat keunggulan regional di industri serat optik.

Sebagai pihak yang ikut berkontribusi besar menutup kesenjangan digital di Indonesia, YOFC Indonesia telah mengembangkan infrastruktur informasi dan komunikasi nasional. Hingga saat ini, YOFC Indonesia telah memasang lebih dari 28.000 kilometer kabel optik di lebih dari 80 kota besar di berbagai pulau utama Indonesia. Kabel optik tersebut menyediakan konektivitas internet serat optik berkecepatan tinggi bagi sekitar dua juta rumah tangga. Melalui produksi lokal dan alih teknologi, YOFC tidak hanya meningkatkan daya tahan rantai pasok regional, melainkan juga berkontribusi mengembangkan industri manufaktur dan litbang teknologi komunikasi di Indonesia.

Selama 10 tahun terakhir, YOFC Indonesia telah memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. YOFC Indonesia telah membuka lebih dari 1.000 lapangan kerja langsung, serta menyediakan 4.000 peluang kerja tidak langsung melalui kerja sama yang terjalin dengan lebih dari 400 pihak pemasok lokal. Di sisi lain, YOFC Indonesia menjalankan program pelatihan kejuruan dan pengembangan SDM secara terstruktur. Lewat langkah ini, YOFC Indonesia membekali karyawan dengan keahlian khusus di bidang komunikasi serat optik. Pengembangan tenaga kerja lokal sejalan dengan komitmen global YOFC untuk berbaur dengan budaya setempat dan membangun kegiatan operasional yang berkelanjutan.

Zhuang Dan, Executive Director & President, YOFC, mengatakan, "Perayaan hari jadi YOFC Indonesia yang ke-10 bukan hanya momen penting, namun juga bukti dari komitmen jangka panjang kami terhadap kemajuan Indonesia. Dengan perspektif global dan kegiatan operasional di pasar lokal, kami berkembang bersama masyarakat Indonesia — memperluas akses digital, mendorong inovasi teknologi, dan membangun kesejahteraan bersama. Perjalanan ini mencerminkan nilai-nilai inti yang dipegang YOFC: fokus pada pelanggan, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan."

Sejalan dengan komitmen ESG dan status keanggotaan YOFC dalam United Nations Global Compact, YOFC Indonesia telah menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional. Mulai dari mendukung program nasional untuk memperluas jaringan broadband hingga pelatihan keterampilan kerja dan penciptaan lapangan kerja inklusif, berbagai inisiatif YOFC Indonesia telah selaras dengan agenda transformasi digital nasional. Ke depan, YOFC akan terus memperkuat kapasitas produksi lokal dan keunggulan teknologi, memperluas jangkauan di kawasan Asia Tenggara, serta bekerja sama dengan mitra global untuk menghadirkan konektivitas serat optik generasi baru yang andal dan berkelanjutan.

Memasuki dekade kedua di pasar lokal, YOFC Indonesia selalu berkomitmen memperkuat ekonomi digital Indonesia, menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, pelanggan, serta mitra bisnis.

