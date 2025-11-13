Yokogawa dan A*STAR Jalin Kolaborasi Riset untuk Mengembangkan Climate Technology dan Decarbonisation di Industri Process Manufacturing

Melalui kemitraan strategis ini, kedua pihak akan mengembangkan teknologi yang dapat menurunkan emisi, mengoptimalkan kegiatan operasional, dan meningkatkan efisiensi energi guna mempercepat dekarbonisasi di sektor-sektor manufaktur proses seperti minyak dan gas, petrokimia, kimia, dan farmasi — industri-industri yang selalu bergantung pada proses kimia dan fisik untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi.

Salah satu fokus utama dari kolaborasi ini adalah mendorong penggunaan teknologi secara dini di sejumlah industri. Yokogawa dan A*STAR akan bekerja sama dengan berbagai mitra inovatif untuk mengembangkan dan memperluas penerapan solusi berkelanjutan secara luas dalam kegiatan industri berkelanjutan.

Kemitraan ini juga ingin memajukan otomasi industri melalui sistem yang terbuka, terintegrasi, dan modular. Dengan demikian, berbagai perusahaan dapat beralih menuju kegiatan operasional yang lebih cerdas dan otonom. Solusi tersebut akan diterapkan di klaster industri di Singapore serta kawasan Asia Tenggara secara lebih luas.

"Kami menjembatani proses dari ide hingga komersialisasi lewat teknologi berbasiskan AI dan data untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menurunkan emisi karbon. Kolaborasi ini memperkuat komitmen kami dalam membantu klien di seluruh Asia yang ingin mencapai target keberlanjutan — mengubah inovasi menjadi dampak nyata dan membangun kegiatan operasional yang tangguh demi masa depan," ujar Chay Kin Wah, President & CEO, Yokogawa Engineering Asia.

Dengan pengalaman lebih dari 110 tahun dan menjangkau Asia Tenggara, Oseania, dan Taiwan, Yokogawa menyediakan solusi otomasi dan Kontrol bagi industri-industri energi, kimia, dan farmasi. Di Singapore, Co-Innovation Centre dan Sustainability Incubation Hub yang baru diluncurkan kini menjadi pusat riset dan pengembangan (R&D) di bidang-bidang AI, IoT, analisis data, dan teknologi bersih, memperkuat komitmen Perusahaan selama 51 tahun dalam mendukung ekosistem inovasi regional.

"A*STAR bekerja sama dengan pemimpin teknologi global seperti Yokogawa untuk mewujudkan inovasi yang berdampak nyata bagi industri. Dengan memadukan keunggulan multidisipliner A*STAR dan keahlian industri Yokogawa, kami ingin menghasilkan solusi yang membantu perusahaan menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat langkah menuju netralitas karbon," kata Dr. Lim Keng Hui, Assistant Chief Executive, Science and Engineering Research Council (SERC), A*STAR .

Tentang Yokogawa

Yokogawa menyediakan solusi advance untuk sistem pengukuran, kontrol produksi, dan informasi di berbagai industri seperti energi, kimia, teknik material, farmasi, dan pangan. Yokogawa membantu klien mengoptimalkan produksi, aset, dan rantai pasok dengan menerapkan teknologi digital yang efektif, mendukung transisi menuju kegiatan operasional otonom.

Berdiri di Tokyo pada 1915, Yokogawa terus berkontribusi terhadap masyarakat berkelanjutan dengan dukungan lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja dalam jaringan global yang mencakup 128 perusahaan di 62 negara. Informasi selengkapnya: www.yokogawa.com.

SOURCE Yokogawa Engineering Asia