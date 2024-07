Yuk Kenalan dengan 3 Pilar Pengasuhan untuk Mendukung Anak Tumbuh Optimal

JAKARTA, Indonesia, 1 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Susu Morinaga mengusung tiga pilar penting pengasuhan dalam kampanye terbarunya, yakni Potensi-Atensi-Nutrisi. Morinaga, sebagai salah satu produk unggulan dari Kalbe Nutritionals, membantu orang tua di abad ke 21 menjawab berbagai tantangan dalam pengasuhan anak di tengah pesatnya kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan belum semua orang tua memberikan atensi penuh terhadap pola asuh yang tepat untuk bisa mengenali, mengembangkan, dan mendukung potensi anak. Selain itu, orang tua juga kerap kali kurang memperhatikan nutrisi anak yang sebenarnya dapat dengan mudah dilengkapi dari berbagai asupan bergizi seperti makanan sehari-hari dan susu.

Tiga Pilar Pengasuhan untuk Generasi Platinum Penerus Bangsa

Anak, diantaranya Generasi Alfa -menurut McCrindle Research adalah anak yang lahir dari tahun 2010 hingga 2024- memiliki potensi besar untuk mengubah masa depan dunia menjadi lebih baik karena diprediksi menjadi generasi dengan populasi terbanyak yang paling terintegrasi dengan teknologi dibanding generasi sebelumnya. Tumbuh di tengah adaptasi pembelajaran jarak jauh secara online, derasnya arus informasi melalui sosial media, dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), anak-anak dari generasi ini memiliki beberapa ciri:

Menguasai teknologi sejak dini,

Terdidik secara digital,

Ketergantungan pada teknologi,

Mampu multitasking,

Kreatif dalam bermedia sosial,

Memiliki interaksi sosial yang berbeda,

Terbuka terhadap keberagaman.

Setiap orang tua tentu menginginkan anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang unggul di generasinya. Namun, tanpa pemahaman yang tepat tentang kebutuhan pengasuhannya, orang tua tidak bisa mendukung tumbuh kembang anak dengan optimal. Untuk mencapai hal ini Prof. Dr. Roes Mini Agoes Salim M.Psi, Guru Besar dan Psikolog yang akrab dipanggil Bunda Romy mengungkap tiga pilar pengasuhan penting yang terdiri atas Potensi-Atensi-Nutrisi untuk menjadi perhatian orang tua, "Agar anak-anak ini bisa tumbuh menjadi warga dunia yang multi-talenta dengan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual yang sehat. Namun, diperlukan sinergi 3 pilar pengasuhan yaitu, Potensi-Atensi-Nutrisi yang sebaiknya diterapkan oleh orang tua pada anaknya sejak usia dini."

Agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai dengan baik, orang tua perlu memahami cara menerapkan tiga pilar penting Potensi-Atensi-Nutrisi dengan seimbang. "Pilar Potensi adalah bagaimana orang tua bisa mengetahui dan mengoptimalkan Potensi yang dimiliki anak, seperti modalitas belajar dan kecerdasan majemuk. Hal ini akan membantu orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat. Kemudian Atensi, yang berkaitan dengan perhatian dan pola pengasuhan, memberikan ruang bagi anak untuk berkembang dan bertumbuh dengan sehat secara holistik. Sementara pilar Nutrisi, mengacu pada kebutuhan nutrisi yang tepat untuk mendukung kesehatan fisik dan perkembangan kecerdasan anak," jelas Bunda Romy.

Orang tua yang kurang memberikan atensi atas tumbuh kembang anak sejak usia dini dapat berakibat fatal bagi masa depan anak. Tanpa atensi pada pola asuh yang tepat , mengidentifikasi potensi , dan mencukupi kebutuhan nutrisinya , anak tidak bisa bertumbuh optimal sesuai minat, bakat dan kemampuannya. Anak tidak dapat mengembangkan dirinya serta bertumbuh dengan baik, dan melewatkan berbagai kesempatan untuk masa depannya yang lebih baik lagi. "Agar tidak menyesal di kemudian hari, penting bagi orang tua untuk mengintegrasikan ketiga pilar ini secara efektif sejak usia dini dengan seimbang. Sehingga anak dapat bertumbuh dengan baik, dan kelak Ia bisa berdaya menggapai mimpi besar-nya," ujar Bunda Romy.

Dalam sesi edukasi, dokter spesialis anak – konsultan tumbuh kembang - pediatri sosial, Dr. dr. Bernie Endyarni Medise, Sp.A(K), MPH menyatakan bahwa ketiga pilar penting –Potensi, Atensi dan Nutrisi- perlu diimplementasikan sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak atau yang sering disebut sebagai periode emas dalam pertumbuhan mereka. Seribu HPK adalah masa di mana perkembangan otak dan organ tubuh yang paling pesat. Di masa ini, sekitar 86% sel saraf otak sudah selesai terbentuk dan merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan dan perilaku anak. "Periode ini penting karena menjadi cetak biru pertumbuhan, perkembangan dan perilaku anak serta mempengaruhi apakah mereka akan bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang bisa mencapai potensinya, atau tidak. Karena itu, orang tua perlu menggali Potensi anak, memberi Atensi pada kebutuhannya dan memastikan kebutuhan Nutrisi anak tercukupi."

Nutrisi yang turut memainkan peran vital selama periode ini, perlu diberikan pada anak dengan keseimbangan yang tepat antara karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral, untuk pertumbuhan fisik yang sehat, sistem imunitas tubuh yang kuat, hingga kecerdasan anak. "Idealnya, setelah usia satu tahun, 70% kebutuhan nutrisi anak harus berasal dari makanan padat, sementara 30% sisanya dapat dipenuhi melalui lanjutan pemberian ASI dan/atau susu pertumbuhan. Hal ini untuk memastikan gizi anak terpenuhi. Selain itu, orang tua harus selalu memberikan stimulasi yang tepat untuk mendukung tumbuh-kembang anaknya optimal," imbuh dr. Bernie. Dalam 1000 HPK, pertumbuhan otak janin berlangsung sangat cepat dan saat bayi dilahirkan, otaknya telah terdiri dari 100 miliar neuron yang siap melakukan sambungan antar sel. Apabila pemenuhan gizi dan stimulasi bayi kurang, maka dapat menurunkan kecepatan perkembangan otak yang sangat erat korelasinya dengan perkembangan otak serta menghambat perkembangan dan kecerdasan di kemudian hari.

Pemilihan susu pertumbuhan yang tepat sangat penting untuk mendukung kecerdasan otak, daya tahan tubuh, dan pertumbuhan optimal anak, ungkap dr. Muliaman Mansyur, Medical Head Kalbe Nutritionals. "Orang tua dapat memilih susu yang mengandung AA dan DHA dalam jumlah tinggi, kolin dan zat besi untuk mendukung perkembangan otak, protein alfa-laktalbumin yang kaya akan asam amino triptofan dan sistein untuk membantu regulasi waktu tidur dan proses pembentukan hormon pertumbuhan agar anak lebih tinggi. Selain itu, susu yang dilengkapi dengan probiotik Triple Bifidus yang mendukung kesehatan saluran cerna dan daya tahan tubuh dan mengandung laktoferin yang telah terbukti secara klinis dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengurangi kejadian infeksi saluran nafas (ISPA) dan infeksi saluran cerna pada anak."

Mendukung penerapan tiga pilar pengasuhan, Kalbe Nutritionals hadir untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak di masa tumbuh kembangnya melalui produk susu pertumbuhan, Morinaga ChilKid Platinum dan ChilSchool Platinum. "Kami memahami pentingnya peran nutrisi sebagai bagian dari 3 pilar penting pengasuhan. Kini hadir dengan formula baru, Morinaga ChilKid Platinum dan ChilSchool Platinum memiliki kandungan unggulan yang dapat secara optimal mendukung tumbuh kembang anak generasi platinum di periode emasnya," ungkap dr. Muliaman.

Morinaga ChilKid Platinum dan ChilSchool Platinum memiliki berbagai kandungan unggulan yang dapat mendukung perkembangan otak dengan kandungan Brain care (Tinggi AA, DHA, Omega 3&6, Kolin, Alfa-laktalbumin, dan Fosfolipid) untuk kecerdasan multitalenta, menjaga daya tahan tubuh ganda melalui kandungan Body Defense (Triple bifidus, Vitamin A&C, Prebiotik GOS, dan Laktoferin), dan memperhatikan pertumbuhan fisik anak yang optimal dengan kandungan Body Growth (Protein, Kalsium, dan Vitamin D). "Kami juga mengerti pentingnya ancaman diabetes atau obesitas pada anak. Karena itu, susu pertumbuhan Morinaga ChilKid Platinum dan ChilSchool Platinum tidak menggunakan gula atau pemanis buatan, sehingga orang tua tidak perlu khawatir akan ancaman bahaya gula yang dapat menyebabkan obesitas atau gangguan metabolik lainnya pada anak saat mereka dewasa nanti," pungkas dr. Muliaman Mansyur.

Agar anak bertumbuh dan berkembang dengan optimal serta orang tua bisa Dukung Mimpi Besar-nya terwujud, pastikan ketiga pilar pengasuhan -Potensi, Atensi, Nutrisi- terpenuhi dengan seimbang dan jangan sampai terlambat, karena #WaktuTakBisaKembali.

SOURCE Kalbe Nutritionals (PT Sanghiang Perkasa)