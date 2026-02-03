DXC、アジア太平洋・日本地域責任者にRob Le Busqueを任命

バージニア州アッシュバーン, 2026年2月3日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ技術とイノベーションの主要パートナーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は本日、Rob Le Busque氏をアジア太平洋・日本（APJ）地域社長に任命したことを発表しました。本任命は即時発効となります。Le Busqueは最高収益責任者であるT.R. Newcombに報告します。

新職務においてLe Busqueは、DXCのアジア太平洋・日本地域における成長戦略の策定、経営幹部レベルでの顧客関係の強化、地域全体での市場投入戦略の実行と販売力の向上を統括します。重点産業と戦略的顧客を中心にチームを統合するとともに、新規・既存顧客とのパートナーシップを拡大し収益性の高い成長を推進する、複雑な複数年にわたるプロジェクトを主導します。

Rob Le Busque (CNW Group/DXC Technology Company)

「Robは地域専門知識、商業的リーダーシップ、顧客への深いコミットメントという強力な組み合わせをもたらします」と、DXCの最高収益責任者であるT.R. Newcombは述べています。「大規模で多様な市場の統率から、地域で最も影響力のある組織との信頼関係構築に至るまで、同氏は一貫して大規模な成長と成果を創出してきました。同氏のAPJ市場への理解と、戦略、営業、実行を結びつける能力は、私たちの勢いを加速させ、顧客が自信を持ってAIの近代化と運用を実現する上で最適なリーダーです。」

最近まで、Le BusqueはVerizon Communicationsの企業向けサービス・ソリューション部門であるVerizon Businessのアジア太平洋地域担当副社長を務めました。在任中、コンサルティング、マネージドサービス、サイバーセキュリティ分野で持続的な成長を推進するとともに、同地域の大手官民組織多数との信頼関係を構築しました。

Le Busqueは大規模デジタルイニシアチブとサイバーセキュリティにおける深い専門知識を持ち、戦略的成果の達成と多様な国際チームの統率において確かな実績を有しています。また、American Chamber of Commerce Australiaの理事を務め、Australian Institute of Company Directors (MAICD) の会員でもあります。

DXCについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、情報技術サービスを提供する世界をリードする企業です。世界の革新的な組織の多くに信頼されるオペレーティングパートナーとして、業界および企業の前進を後押しするソリューションを構築しています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの各専門家は、顧客のシステムおよびプロセスの簡素化、最適化、近代化、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、セキュリティと信頼を最優先に据えて取り組む支援を提供しています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2874173/DXC_Technology_Company_DXC_Names_Rob_Le_Busque_as%C2%A0Asia_Pacific__.jpg

SOURCE DXC Technology Company