リピート注文がZoomlionの海外コンクリート機械市場での成長を後押し

中国・長沙、2026年8月1日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」）は、海外のコンクリート機械市場で存在感を増しており、リピート注文は、同社の機器と現地サービス体制に対する顧客の信頼が高まっていることの表れです。同社は2026年も、主要海外市場で製品納入と市場開拓を進め、現地に根差したサポートも強化しています。

新製品の投入や市場開拓に加え、リピート購入は、顧客の信頼を示す重要な指標となりつつあります。建設機械の購入判断は、機器の仕様だけでなく、過酷な稼働条件の下で製品が長期にわたりどのような性能を発揮するかにも左右されます。信頼性、圧送効率、適応性、迅速な現地サポートは、初回注文を長期的なパートナーシップにつなげる上で、いずれも重要な役割を果たします。

パナマを拠点にコンクリート関連サービスを提供するItal Concretos, S.A.は、その好例です。2017年に設立され、パナマ西部のラ・チョレラに本社を置く同社は、生コンクリートを供給し、同地域全域で住宅、商業施設、インフラの各プロジェクトを支援しています。

2025年9月、協議を行い、複数メーカーの機器を比較した結果、Ital Concretosが初めて購入したZoomlion製コンクリートポンプ車は、43メートルモデルでした。この注文を機に両社の協力関係が始まり、Ital Concretosは現地の施工環境で機器を評価する機会を得ました。

納入後、このポンプ車はさまざまなプロジェクトで使用されました。顧客からのフィードバックによると、この機器は安定した圧送性能を維持し、さまざまなプロジェクト要件にも適切に対応しており、通常の稼働時に品質上の問題は報告されませんでした。このポンプ車の性能とZoomlionの現地サービスは、Ital ConcretosがZoomlionとの協力関係をさらに深める自信につながりました。

2026年6月、Ital ConcretosはZoomlion製コンクリートポンプ車の62メートルモデルをリピート注文しました。この大型モデルにより、同社は対応範囲を広げ、作業能力を高めることで、より大規模で複雑なプロジェクトに効率的に対応できるようになります。43メートルモデルから62メートルモデルへの移行は、初回購入を通じて高まった信頼が、より能力の高い機器への需要につながり得ることも示しています。

その後、Ital ConcretosはZoomlion製コンクリートポンプ車をさらに3台発注し、両社のパートナーシップを一層強化するとともに、Zoomlion製機器の保有台数を増やしています。

こうしたリピート注文は、長期的な顧客関係を築く上で、実績に裏付けられた信頼性に加え、生産性と迅速なサービス対応が重要であることを浮き彫りにしています。Zoomlionにとって、パナマでの一連の受注は、実際の稼働環境で発揮される機器性能と、それを支える現地サービス体制によって、初回購入が継続的な協力関係へと発展し得ることを示しています。

SOURCE Zoomlion