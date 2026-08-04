조 말론 런던, '새로운 모험의 향기' 씨 솔트 앤 베르가못 출시

런던, 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 켈트해의 짜릿한 물결 속으로 뛰어들어보자. 거친 물살에 온몸을 담그면, 파도마다 신선한 소금기가 밀려온다. 여기에 톡 쏘는 베르가못 향이 더해지고, 유목 향이 이 소금기 가득한 신선한 향을 깊이 있게 잡아준다. 영국 해안이 지닌 길들여지지 않은 아름다움을 직접 경험해 보자.

조 말론 런던(Jo Malone London)이 새롭게 선보이는 우디 프레시 코롱인 씨 솔트 앤 베르가못(Sea Salt & Bergamot)을 소개한다. 우드 세이지 앤 씨 솔트(Wood Sage & Sea Salt)와 같은 계열로, 브리티시 해안에서 영감을 받은 브랜드의 소금기 가득한 신선한 향 컬렉션을 한층 더 확장한다. 우드 세이지 앤 씨 솔트가 바람 부는 해변을 배경으로 한다면, 씨 솔트 앤 베르가못은 거친 물살 속에 완전히 잠겨 있는 느낌을 선사한다. 고객들은 이 짜릿한 신제품 코롱을 만나보고 매장과 온라인에서 컬렉션을 직접 둘러볼 수 있다.

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퍼퓨머: 마틸드 비자우이(Mathilde Bijaoui)

탑 노트: 베르가못

하트 노트: 씨 솔트

베이스 노트: 유목

씨 솔트 앤 베르가못 코롱은 2026년 8월부터 jomalone.co.uk 온라인 사이트와 조 말론 런던 매장에서 구매할 수 있다. 틱톡, 인스타그램, 페이스북, 엑스(X), 유튜브, 링크드인, 핀터레스트에서 조 말론 런던을 팔로우할 수 있다(@JoMaloneLondon). #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

SOURCE Jo Malone London