Jo Malone London、「新たな冒険の香り」Sea Salt & Bergamotを発売

ロンドン, 2026年8月4日 /PRNewswire/ -- ケルト海の爽快な波間へ飛び込みましょう。荒々しい海に身を浸すと、一つ一つの波が爽やかなミネラル感をもたらします。弾けるようなベルガモットに流木を思わせるアコードが加わり、シーソルトの爽やかさを感じさせるこの香りを支えます。英国の海岸が見せる野趣あふれる美しさをご体感ください。

Jo Malone Londonのフレッシュでウッディな新作コロン「Sea Salt & Bergamot」をご紹介します。「Sea Salt & Bergamot」は、「Wood Sage & Sea Salt」と同様に英国の海岸から着想を得ており、シーソルトの爽やかさを感じさせる同ブランドの香りのラインナップをさらに充実させます。「Wood Sage & Sea Salt」が風の吹きすさぶ海岸を舞台としているのに対し、「Sea Salt & Bergamot」は荒々しい海のただ中を舞台としています。感覚を刺激するこの新作コロンをぜひお試しいただき、店頭およびオンラインで厳選された商品ラインナップもご覧ください。

調香師：Mathilde Bijaoui

トップノート：ベルガモット

ハートノート：シーソルト

ベースノート：流木

「Sea Salt & Bergamot Cologne」は、2026年8月より、jomalone.co.ukでオンライン販売されるほか、Jo Malone Londonの店舗でも販売されます。TikTok、Instagram、Facebook、X、YouTube、LinkedIn、PinterestでJo Malone Londonをフォローしてください：@JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

SOURCE Jo Malone London