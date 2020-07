Hotel The Mark foi classificado como o "Hotel de Cidade Número 1 nos EUA" e o "Hotel Número 1 da Cidade de Nova York" na Premiação dos Melhores do Mundo de 2020 pela Travel + Leisure

"Estamos duplamente honrados por receber dois prêmios importantes, o de Melhor Hotel da Cidade de Nova York e o de Melhor Hotel de Cidade nos EUA, concedidos na Premiação dos Melhores do Mundo de 2020 pela Travel + Leisure. O The Mark é o produto do esforço contínuo de muitas pessoas criativas e do árduo trabalho cotidiano de nossa equipe profissional dedicada e muito cuidadosa" , disse Izak Senbahar . Ele acrescentou: " Agradecemos especialmente a Jacques Grange e a uma grande equipe de artistas e artesãos, organizada por Pierre Passebon, que nos ajudou a projetar e criar esse icônico hotel intemporal. Nossa equipe de administração, equipe de criação, pessoal e colaboradores, incluindo o chefe de cozinha, estrela da Michelin, Jean-Georges Vongerichten, o empreendedor da beleza Frédéric Fekkai e o perfumista-mestre Frédéric Malle, são as razões de nosso sucesso".

Link para imagem

Sobre o Hotel The Mark

O Hotel The Mark combina design de vanguarda com as últimas tecnologias e o conforto do velho mundo. O hotel recorre a expertise de um grupo extraordinário de talentos, que inclui o chefe de cozinha, estrela da Michelin, Jean-Georges Vongerichten, o empreendedor da beleza Frédéric Fekkai, o perfumista-mestre Frédéric Malle e o lendário designer Jacques Grange, que contratou um grupo internacional de artistas e artesãos para criar obras de arte e mobiliário sob medida, incluindo Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kagan, Eric Schmitt e Paul Mathieu, entre outros. O Hotel The Mark é conhecido mundialmente por seu nível excepcional de serviços pessoais e uma lista incomparável de serviços convenientes, tais como check-in 24/7 (24 horas por dia/sete dias por semana), serviço de quarto 24/7, compras na Bergdorf Goodman 24/7 e acesso ao The Mark Sailboat (veleiro do The Mark), além de muitas outros, que fazem parte da #LifeAtTheMark (Vida no The Mark).

@TheMarkHotelNY

@TheMarkRestaurantNYC

TravelAndLeisure.com/WorldsBest

Link para vídeo

Assessoria de imprensa

+1 212 228 5555

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1201029/The_Mark_Hotel_Exterior.jpg

FONTE The Mark Hotel

SOURCE The Mark Hotel