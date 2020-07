Il Mark Hotel è stato classificato "Primo hotel cittadino negli Stati Uniti" e "Primo hotel a New York" nella classifica Travel + Leisure World's Best Awards 2020

NEW YORK, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- L'iconico Mark Hotel, che ha riaperto il 15 giugno e si trova in uno dei quartieri più eleganti e discreti di Manhattan, nel cuore dell'Upper East Side, è stato votato "Primo hotel cittadino degli Stati Uniti continentali" e "Primo hotel di New York" nella classifica Travel + Leisure World's Best Awards 2020. Questa prestigiosa posizione in graduatoria è solo l'ultima di una lunga lista di premi e riconoscimenti che il Mark Hotel ha ricevuto dalla sua riapertura dieci anni fa, dopo che la proprietà è stata reimmaginata da un team guidato da Izak Senbahar, diventando rapidamente l'hotel preferito da una clientela di power broker globali dopo un'audace ristrutturazione da parte del designer Jacques Grange.