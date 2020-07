- The Mark Hotel se clasifica como "#1 City Hotel in the US" y "#1 Hotel in New York City" en los premios Travel + Leisure World's Best Awards 2020

NUEVA YORK, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- El icónico Mark Hotel, que reabrió el 15 de junio y está localizado en uno de los vecindarios de Manhattan más elegantes y discretos situado en el centro de Upper East Side, ha sido seleccionado como "#1 City Hotel in the Continental United States" y "#1 Hotel in New York City" en los premios Travel + Leisure World's Best Awards for 2020. Estas prestigiosas clasificaciones siguen una larga lista de premios e hitos que The Mark ha recibido desde su reapertura hace 10 años después de que la propiedad fuera re-imaginada por un equipo liderado por Izak Senbahar, convirtiéndose rápidamente en el hotel seleccionada por una clientela de brókeres destacados mundiales tras una renovación atrevida llevada a cabo por el diseñador Jacques Grange.