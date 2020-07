Travel + Leisure World's Best Awards 2020 küren Mark Hotel zum Besten Stadthotel in den USA und Besten Hotel in New York City

NEW YORK, 9. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Das legendäre Mark Hotel, das am 15. Juni wieder seine Pforten öffnete und sich in einem der elegantesten und diskretesten Viertel im Herzen der Upper East Side befindet, wurde bei den Travel + Leisure World's Best Awards 2020 zum Besten Stadthotel in den kontinentalen Vereinigten Staaten und zum Besten Hotel in New York City gewählt. Diese renommierten Preise reihen sich in eine lange Liste von Auszeichnungen und Ehrungen seit der Wiedereröffnung des Hotels vor zehn Jahren ein, das nach seiner Neukonzipierung unter Izak Senbahar und einer gewagten Renovierung von Designer Jacques Grange zum Liebling der globalen Elite wurde.