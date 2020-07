The Mark Hotel se clasifica como "Hotel de ciudad nro. 1 en los EE. UU. " y "Hotel nro. 1 en la ciudad de Nueva York" en los Premios al Mejor 2020 de Travel + Leisure World

Enlace a imagen

Acerca de The Mark Hotel

The Mark Hotel combina un diseño de vanguardia con la última tecnología y confort a la antigua. El hotel aprovecha la experiencia y conocimientos de un grupo extraordinario de talentos, que incluye al chef con estrellas Michelin Jean-Georges Vongerichten, el emprendedor en belleza Frédéric Fekkai, el maestro perfumista Frédéric Malle y el legendario diseñador Jacques Grange, quienes comisionaron la creación de obras de arte y mobiliario a medida a un grupo internacional de artistas, entre los que se incluyen Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kagan, Eric Schmitt y Paul Mathieu, por nombrar solo a algunos. The Mark Hotel es conocido a escala mundial por un nivel excepcional de servicios personales y una lista sin precedentes de amenities, entre las que se incluyen check-in 24/7, servicio en habitaciones 24/7, compras en Bergdorf Goodman 24/7 y acceso al velero The Mark Sailboat, entre muchas otras que forman parte de #LifeAtTheMark

@TheMarkHotelNY

@TheMarkRestaurantNYC

TravelAndLeisure.com/WorldsBest

